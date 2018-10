“Necesitamos unos 150 donantes de sangre por día”

Anne Janeth Moller, jefa de Promoción del Centro de Hemoterapia, dialogó con El Tribuno donde agradeció a los donantes que se acercan voluntariamente. Cabe destacar que el Centro de Hemoterapia Regional es uno de los mejores del país, solo hay seis que cuentan con este nivel de tecnología.

“Nosotros cubrimos en capital, tanto hospitales públicos como privados, en un 90%, y también hospitales públicos en el interior de la provincia, por lo cual el número de donantes que necesitamos diariamente de lunes a sábado es de aproximadamente entre 130 y 150”.

Al referirse a la unidad móvil señaló que aumentó la cantidad de donantes un 100%. “Nuestra meta es que en 2020 se deje de pedir sangre en los medios y que cada uno done voluntariamente por lo menos dos veces al año, esto significaría que ya no habría ninguna urgencia para nadie”.

Con respecto a los mitos que hay sobre la donación de sangre señaló que “los principales mitos son que cuando donan sangre se debilitan y engordan, es por eso que es tan importante informar adecuadamente a la comunidad o al donante”.

El Centro Regional de Hemoterapia cuenta con un equipo de promoción con lo cual poco a poco se fueron derribando los mitos. La promoción se hace tanto en capital como en el interior.

Moller destacó que “en el interior, donde hay lugares remotos, cuando va el móvil la mayoría se suma y las colectas fueron realmente exitosas”.

Con respecto al procedimiento para donar señaló que “toda aquella persona que se quiera sumar a la donación, siempre se hace hincapié que tiene que ser voluntario, pero aclaró que para ser donante hay que calificar y cumplir los requisitos, que son tener más de 18 años, menos de 65 años, no venir en ayunas, sentirse sano, pesar más de 50 kilos, pasar una entrevista médica y contestar algunas preguntas y no ocultar información, porque la intención es salvarle la vida a alguien”.

Con respecto de si la sangre tiene un vencimiento, a partir de la donación, señaló que “cuando alguien dona sangre, inmediatamente se separan tres hemocomponentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos se pueden guardar 45 días, el plasma puede congelarse y durar hasta un año y las plaquetas duran de 3 a 4 días”.

.