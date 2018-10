El intendente Cuenca apuesta a la nueva gestión del San Isidro

En los últimos meses, el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, presidente del Foro de Intendentes, mantuvo maratónicas reuniones a nivel provincial y nacional en busca de soluciones a los problemas financieros generados por las decisiones del gobierno de Mauricio Macri. Tampoco ayudó a Campo Santo que el ingenio San Isidro cerrara sus puertas a principios de este año y dejara a unas 800 personas sin trabajo. Afortunadamente esto último se está revirtiendo en parte, luego de que la industria azucarera fuera comprada por otros empresarios que salvaron la zafra 2018 al poner a funcionar la molienda hace menos de un mes pero, por el momento, con muchos menos trabajadores de los que empleaba el peruano Grupo Gloria, exdueño del ingenio. Entusiasmado con la reactivación de la industria azucarera en Campo Santo, Mario Cuenca le expresó a El Tribuno: "Mantuve una conversación telefónica con Diego Ruiz, uno de los nuevos dueños del ingenio, lo invité a mi oficina y hablamos de todo un poco mientras realizábamos un recorrido por el municipio". Sobre esta visita y teniendo en cuenta la tensa relación entre la nueva administración del San Isidro y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro (Soeasi) del cuál el hijo del intendente Cuenca, Mariano, es secretario general, Cuenca expresó: "Por allí se confunden las cosas, la verdad es que con un gran dolor en el corazón hago esto porque se trata de mi hijo Mariano, pero yo debo tener una mirada superadora a todo eso, estamos hablando de una empresa que me mostró un plan de inversión y me pareció muy interesante, seguramente la economía y el paso del tiempo dirán si será posible. Ruiz se mostró muy interesado por la situación social, quiere colaborar en todo lo que sea posible. Ojalá que podamos desarrollar todo eso que me mostró que quiere para Campo Santo, y que no tenga los vaivenes que ya sufrimos. Queremos un Campo Santo produciendo en paz".

Con respecto a los puestos de la fábrica ocupados por trabajadores tucumanos, el intendente dijo: "También le consulté sobre este tema a Ruiz porque me preocupa, y me comentó que es circunstancial. Es entendible porque se trata de una zafra muy acotada, ellos invirtieron y quieren recuperar la inversión, a futuro se podrán producir más ingresos, lo que yo rescato de todo esto es que me pude reunir con el dueño, con el grupo anterior solo lo hacía con un representante".

Y agregó: "Insisto en que debo tener una visión superadora por sobre lo que pasa con mi hijo Mariano, yo lo quiero mucho y sé de su capacidad, es un gran dirigente gremial que embandera su lucha por los trabajadores, pero en mi caso debo ver por todo el pueblo, por el bien general".

No hay "soja" para 2019

Tras la emisión de un decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional, todos los municipios sufrieron el impacto del quite de los fondos de la soja, que luego se reintegraron. "Con ese decreto nos vimos muy perjudicados porque es algo que estaba presupuestado y estaba dentro del pacto fiscal, pero logramos, con presión, porque es la única forma que este Gobierno entiende, que cambie su postura y que esos fondos vuelvan a los municipios". Sin duda esa decisión trajo un gran alivio a las provincias y a los municipios. "Esta tranquilidad que logramos será solo hasta fin de año, porque para el 2019 todo se ve muy complicado, estos fondos no están dentro del presupuesto, seguramente será un tema de negociación por parte de los gobernadores".

El abrupto quite de los fondos de la soja dejaron inconclusas muchas obras que ya estaban en ejecución. "Esta recuperación de los fondos nos permitirá terminar con algunas obras que quedaron inconclusas, y el pago de las maquinarias que fueron adquiridas en cuotas. Para 2019 la obra pública estará muy complicada, en este sentido el Gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo para llegar a muchos municipios".

En cuanto a las obras que estuvieron en riesgo por esta quita, Cuenca expresó: "Nosotros no teníamos grandes obras con fondos de la soja, pero tenemos otras obras que van a buen ritmo, como las 15 viviendas que ya están prácticamente listas, también estamos construyendo casas en terrenos particulares, dependiendo del lugar, algunas van a tener gas y cloacas y otras que no lo van a tener, esos detalles estamos terminando para entregarla. Ya terminamos las 5 cuadras de pavimentos sobre la avenida Solá que se construyeron con fondos Fiduciarios, restan las veredas que están en construcción. En el barrio Santa Rosa se van a terminar las cloacas, quiero llevarle tranquilidad a los vecinos, quedamos a medias porque se estaban realizando con fondos nacionales y no llegaron como estaba previsto, ahora estamos firmando un convenio con Provincia por una inversión de un millón de pesos, en octubre firmo un convenio chico para luminarias, unos 500.000 pesos".