Rechazan proyecto para la instalación de antenas de telefonía

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Orán se trató sobre tablas "con preferente tratamiento" el proyecto de ordenanza del concejal Lucas Tevez del Partido Justicialista referente a establecer requisitos para el otorgamiento de la habilitación de estructuras soporte de antenas de radio comunicaciones, que finalmente fue desaprobado por unanimidad, incluyendo el voto negativo de su mismo autor.

La instalación de antenas para telefonía celular causó mucha polémica entre los vecinos que se oponen a su colocación en el ejido urbano, asegurando que son perjudiciales para la salud y que se conocen casos de personas que desarrollan cáncer y tienen domicilios cercanos a esas estructuras.

En la oportunidad se presentó el ingeniero José Bravo, especialista en contaminación electromagnética, quien dio su punto de vista sobre cómo deben ser correctamente instaladas las antenas telefónicas, su mal uso, y cómo afectan supuestamente la salud.

También se dieron cita vecinos del barrio Balut, quienes denunciaron la existencia de personas con cáncer en la zona donde ya hay antenas.

La votación se realizó de manera nominal, por lo que cada concejal fue nombrado y tuvieron que expresarse a favor o en contra, y como resultado el proyecto se rechazó por unanimidad, incluso con el voto negativo del concejal Tevez. El edil dijo al respecto: "Durante la semana anterior al tratamiento del proyecto abrimos las puertas del Concejo para escuchar todas las voces".

"No hubo predisposición de analizar el proyecto ni discutir la necesidad de mejorar las comunicaciones ni el cuidado de la salud. Llegó el proyecto a la mesa tal como fue a comisión. Tuvieron 60 días para analizarlo pero no lo hicieron. Este profesional que se acercó al Concejo fue el primero que habló con conocimiento y nos explicó que hay un 50% de probabilidad de que las antenas irradien altas potencias contaminantes que produzcan enfermedades. El profesional marcó puntos importantísimos del proyecto. Entonces, ante la duda, como no queremos atentar contra la salud, dimos lugar al pedido de la ciudadanía. Por eso lo rechazamos", explicó.

Tevez sostuvo: "Lamento que no se le haya dado la importancia que mecería al proyecto porque existe gran parte de la ciudad que sufre mala comunicación. Mi idea era que todos trabajemos, innovemos, discutamos, estudiemos el proyecto para mejorarlo, pero no lo hicieron. Ahora pensaremos en un proyecto superador, esperando que nuestros pares dejen de lado mezquindades personales y empecemos a debatir en favor de la gente".

Por su parte, la presidenta del cuerpo, Jorgelina Juárez, consideró que se tomaron en cuenta todos los aspectos para la resolución por la negativa a la modificación de la ordenanza para la ampliación de antenas de comunicación de telefonía celular.

Juárez argumentó que no se trató de antagonismo y que se recibieron todas las opiniones, incluida la de un especialista el día de la sesión.

"Hay que considerar las dos cosas, las necesidades y la salud. Por ello a pesar de que ya no se puede tratar el mismo tema este año, en 2019 harán revisar la situación, introduciendo los cambios que hagan falta para la ampliación de la instalación de torres y antenas para beneficio de toda la comunidad y sin perjuicios", concluyó la concejal.