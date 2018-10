Le robaron el perro que la acompañó en su lucha contra el cáncer y ofrece su auto como recompensa

Hace dos años, Daryl, un perro salchicha, llegó a la casa de Rocío y se transformó en un miembro más de la familia. Pero el animal fue robado del garaje de la casa el 27 de agosto y, por eso, la joven ofrece su auto como recompensa para quien se lo devuelva.

Rocío vive en Cañuelas con su marido y su hijo de cuatro años. Además, tiene dos perritas adoptadas. "Se lo llevaron junto a la bicicleta de mi hijo. Daryl es muy importante para mí porque cuando me detectaron el cáncer de mama fue mi gran compañía durante el tratamiento. Se la pasó acostado en mi cama", contó la mujer en diálogo con TN y La Gente.

Todo lo que estaba a su alcance para encontrarla ya lo hizo. Pero Daryl no aparece, por eso escribió al portal de periodismo ciudadano para ofrecer como recompensa su auto Renault Clio rojo para quien se la devuelva. "A mí lo material no me importa, sólo quiero recuperar a mi perrito", afirmó.

Daryl es un salchicha de dos años y como principal característica tiene un ojo de cada color. Es muy dócil y toda la familia lo extraña.