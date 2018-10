Leiva y Campero en “Duelo de Titanes”

El sábado próximo se llevará a cabo el espectáculo de música tropical “Duelo de Titanes”, que reunirá a David Leiva y Willy Campero. La cita se cumplirá en el Cine Teatro Florida, a partir de las 22. Ambos artistas actuaron ayer en vivo por Facebook de diario El Tribuno, donde adelantaron algunas canciones del show. También compartieron anécdotas e historias de sus carreras artísticas. Sus fanáticos siguieron atentamente la tranmisión en vivo de sus ídolos musicales.

Leiva y Campero son dos de los favoritos dentro de la música tropical y esta ocasión se juntarán para ofrecer un show compartido, donde los seguidores de ambos disfrutarán a pleno la velada musical.

David fue uno de los fundadores de Los Juveniles Panda y luego encaró su carrera artística como solista, editando numerosos trabajos discográficos.

Sus primeros pasos fueron en el Barrio Castañares. “En aquella época las tentaciones eran constantes, pero por suerte tuve una excelente crianza y conté con el valor de alejarme de las cosas que no eran buenas para mi vida. La música me ayudó a formarme y a valorar una profesión. Con los Juveniles Panda compartimos bellas historias y esa experiencia me sirvió para encarar mi carrera como solista”, acotó Leiva.

Tanto fue el apego de la gente, que hace unos años se insertó en la vida política, y ahora afronta un cargo de concejal. “Conozco la necesidad de mi pueblo y eso fue determinante para aceptar la propuesta política”, agregó el artista.

Por su parte, Willy es un cantante de cachacas románticas, y se convirtió en uno de los principales referentes de los jóvenes salteños. Entre sus últimos temas incluye sayas estilizadas y fusionadas con una puesta en escena de ocho músicos y dos bailarinas. “Quiero agradecer a todas las chicas, chicos y a los padres, por todo el aguante que hicieron durante todo este tiempo. Un eterno agradecimiento a las fans del facebook, twiter, de las redes sociales”, señaló el joven cantante.

Al ser consultado sobre la definición de la música que interpreta, Campero acotó que “es cachaca romántica, una estilo de cumbia tranquila, también hemos fusionado sayas, que ha sido muy bien recepcionada por el público en general. Hacemos música para toda la familia, pero el segmento juvenil es al que más pega. Yo toco para todas las clases sociales, mi música está destinada para todas las edades, pero en los últimos tiempos se sumaron mucho los chicos”.