Mirá cómo le fue a uno de los salteños en La Voz Argentina

El cantante salteño David Pla no logró ingresar a la etapa de conformación de equipos y quedó eliminado del programa.

David Pla fue otro de los salteños que pasó por el programa La Voz Argentina, pero el cantante salteño no corrió con la misma suerte que la cafayateña Rocío Aybar y quedó eliminado del certamen que se encuentra en la etapa de conformación de equipos.

Relajado en el escenario pero con una pista que no pareció ser la mejor, Pla canto “El Rey”, pero no deslumbró a un jurado que en ningún momento se vio sorprendido por el desempeño del salteño.