Pinedo: "Hay situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva”

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró hoy que existen "situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva" y consideró que el Gobierno debe propiciar "que no haya persecuciones políticas a través de la Justicia".

De esta manera, Pinedo se sumó a otras opiniones en el mismo sentido vertidas por otros referentes de Cambiemos, como el diputado Daniel Lipovetzky y el radical Ricardo Gil Lavedra, presidente del Consejo Consultivo del Programa Justicia 2020, que señaló que "es probable que haya cierto uso indebido de la prisión preventiva".

"Se ha abusado de la prisión preventiva porque la Justicia tarda mucho en llegar", analizó en diálogo con Radio Nacional el referente de Cambiemos en el Senado, al tiempo que afirmó que "como la Justicia en Argentina no es rápida y los jueces no quieren tener libres a delincuentes, por eso meten presos a mucha gente que está en etapa de investigación y no condenada".

Respecto de la polémica se generó en el Gobierno a partir de las críticas de la diputada y co fundadora de Cambiemos Elisa Carrió al ministro de Justicia, Germán Garavano, por haber dicho que "no es bueno que un ex presidente sea detenido", Pinedo subrayó que "no debe tomarse la opinión personal o general como si fuera una presión del Ejecutivo".

"No me siento en absoluto presionado por la opinión de un ministro. De hecho tanto yo como todo mi bloque hemos tomado una posición diferente", indicó sel senador, quien ratificó así que en la Cámara alta Cambiemos intentará avanzar con el tratamiento del pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En este sentido, el presidente provisional del Senado sostuvo que "lo que dice Carrió es que alguien del Poder Ejecutivo no debería opinar sobre eso" y sostuvo que "eso no quita que las personas puedan dar sus opiniones personales".

"Yo desdramatizo el comentario de Carrió acerca del pedido de juicio político del ministro Garavano", agregó el senador.