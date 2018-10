El seven argentino busca el podio olímpico de la mano de un salteño

Hace cuatro años el seleccionado juvenil de rugby seven ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Nainjín, China. El tiempo pasó y el desafío para los rugbiers argentinos vuelve a salir a flote en los juegos que se disputarán desde el próximo domingo en Buenos Aires. Aquel equipo que compitió en suelo asiático tuvo como entrenador al salteño Nahuel García y éste, que se prepara para debutar frente a Samoa, tendrá a otro salteño en el mismo rol.

Diego García, exjugador de Gimnasia y Tiro, será uno de los entrenadores del seleccionado argentino juvenil junto a Lucas Borges. Ya está instalado en la Villa Olímpica esperando la presentación del próximo 13 del corriente en La Boya, la cancha anexa del Club Atlético de San Isidro. En la antesala del debut el entrenador contó a El Tribuno cuáles son las expectativas del equipo en la competencia olímpica.

“Las expectativas son las mejores, pero obviamente vamos a ir paso a paso. El primer día tenemos los partidos contra Samoa y Japón, que van a ser claves para estar bien preparados para el segundo día, que en teoría son más difíciles. Las expectativas son máximas, pero sin dudas vamos a ir con mucha cautela transitando el torneo”, señaló el entrenador.

Después de los partidos contra Samoa y Japón llegarán los compromisos contra Francia (ganador del oro en Nainjín) y Sudáfrica; el cierre de la primera fase será contra Estados Unidos. Los dos primeros jugarán la final donde estarán en juego las medallas de oro y plata.

“Para armar este equipo hicimos un scouting de entre 250 y 300 chicos de todo el país. A lo largo de las concentraciones nacionales fuimos depurando y fortaleciendo algunos jugadores hasta que quedamos con el equipo definitivo”, agregó el entrenador.

En ese proceso hubo varios jugadores salteños que participaron de las concentraciones nacionales, pero ninguno quedó en el equipo definitivo. Hoy el seleccionado está compuesto por doce jugadores: dos de Santiago del Estero, dos de Mendoza, uno de Córdoba, uno de Tucumán y seis de Buenos Aires.

Diego Rodríguez arrastra mucha experiencia a nivel de seven. Estuvo muy ligado a los dos campeonatos que ganaron Los Mayuatos en el Seven de la República, ya que en el título de 2003 fue uno de los jugadores y en el de 2011 fue entrenador. Hoy vive otro desafío, el de guiar a los juveniles hacia un nuevo podio olímpico.