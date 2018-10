Sin el salteño, Los Pumas están listos para mañana

La alegría no pudo ser completa y finalmente Diego Fortuny quedó afuera de los 23 jugadores de Los Pumas que estarán disponibles para mañana ante Australia, por la sexta y última fecha del Rugby Championship, a partir de las 19.40 en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Pese a que se intuía que el hooker salteño podía estar entre los suplentes, el entrenador Mario Ledesma lo descartó, ya que Julián Montoya se encuentra óptimo para reemplazar en algún tramo del juego al capitán Agustín Creevy. Respecto al equipo que perdió con los All Blacks el sábado pasado, la alineación titular tendrá dos variaciones: Matías Orlando y Ramiro Moyano. Los que no estarán presentes en esta oportunidad serán Bautista Ezcurra y Bautista Delguy.

Los 15 titulares serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Moyano, Jerónimo de la Fuente, Moroni y Emiliano Boffelli. Esperarán sentados: Montoya, Santiago García Botta, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Cubelli, Santiago González Iglesias y Sebastián Cancelliere.

Sánchez, goleador histórico del seleccionado argentino, practicó normalmente ayer tras su ausencia en los trabajos del martes y este juego podría ser su último en el Rugby Championship, ya que el apertura tucumano desembarcará en el Stade Français de París.

El entrenamiento de ayer en el estadio del Jockey Club fue abierto para todo el público, donde aproximadamente 300 fanáticos se acercaron a presenciar los trabajos tácticos y algunos pudieron sacarse fotos con sus ídolos.

Pese a saber que no fue incluido entre los 23, Fortuny salió al campo de juego albirrojo a entrenar a las par de sus compañeros, pero no fue el único salteño en el verde césped. Otra vez hubo tres sparrings: Elíseo Morales (de Universitario Rugby) y Matías Michelena (Jockey Club), que también estuvieron el martes, además de Ezequiel Gil (Gimnasia y Tiro).

El Captain’s Run en el estadio Martearena será hoy a partir de las 11 para el seleccionado argentino.