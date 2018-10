Juventud, en la apuesta de volver a sumar de visitante 

Enfrenta esta noche, desde las 21.30, a Crucero del Norte en Misiones. El DT Gustavo Módica decidió jugar con el mismo equipo que empató con Chaco For Ever en la fecha pasada

Cada partido que Juventud Antoniana debe afrontar en el Federal A, en esta oportunidad ante Crucero del Norte en Misiones, esta noche, desde las 21.30, cobra real dimensión por la forma en que este grupo de jugadores asumió el compromiso de defender estos colores y por el momento que vive la institución.

Todo se concentra en cómo le va a ir a Juventud en cada presentación que realice en el torneo, más aun cuando otra vez la dirigencia faltó a la promesa de pago que anunciara la semana antes de jugar contra Chaco For Ever y cuando el clima estaba bastante caldeado y que dejó como saldo la partida de tres jugadores.

El tema económico y el reclamo del plantel la tiene a mal traer a la dirigencia, puesto que a cuenta gotas se está pagando los haberes correspondiente a agosto.

Algo se buscó subsanar en estos días en relación con la falta de luz y agua en el vestuario, pero en vano fue la espera para recibir la cancelación de la deuda, por lo que la delegación tuvo que viajar al Litoral con la novedad de que en los próximos días recién se efectuará este pago.

Con cierto fastidio, los jugadores y cuerpo técnico viajaron el miércoles por la noche rumbo a Misiones. Eso sí, el DT Gustavo Módica, antes de la partida, confirmó a los mismos once que empataron con Chaco For Ever, apostando a la mejor versión en cuanto al juego que mostró el santo.

Pero, ahora es otra historia para Juventud que llegó a Misiones para jugar con un adversario que necesita recomponer la imagen que dejó en Tucumán, donde sin atenuantes perdió con San Jorge por 3 a 1.

El DT de Crucero, Sandro Bárbaro, todavía no confirmó los titulares y persisten un par de dudas porque en caso de que juegue Enzo Bruno, Marinucci podría ir en lugar de Rodrigio Cerdán por derecha, algo que se develará hoy.

Bárbaro buscó en estos días de entrenamiento fortalecer el trabajo en todas las líneas para que no aparezcan los desaciertos que presentaron en el partido en Tucumán.

Por su parte, Módica, consciente de que se encontrará con un rival duro, tomó los recaudos, tanto en el sector defensivo como en la mitad de la cancha.

El trabajo de la dupla que armaron Julio Montero y Gustavo Mendoza va otorgando una mayor consistencia y ahora deberá responder a las exigencias que le planteara el adversario, para tomar el control de la pelota en este sector de la cancha.

Cabe una enorme responsabilidad desde el arco. Juan Cruz Mulieri y los cuatro del fondo están obligados a mantener la concentración y que no ocurra como en los últimos partidos con el regalo de goles, contra Boca Unidos en Corrientes y después contra Chaco For Ever.

CRUCERO JUVENTUD

M. Argüello J. Mulieri

A. Pérez L. Gogna

R. Lechner J. Cárdenas

S. Diana P. Russo

G. Sotelo F. Castro

R. Cerdán F. De Souza

F. Cabrera J. Montero

L. Oviedo G. De Souza

I. Molina C. Acosta

E. Bruno G. Ibáñez

F. Martínez L. Zarate

DT: S. Bárbaro DT: G. Módica

Hora de inicio: 21.30

Árbitro: Jorge Sosa

Estadio: Andrés Guacurarí