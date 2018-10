Hay un festival solidario en el club San Martín

Esta noche en el templo del box amateur, el club San Martín (Siria 49), se llevará a cabo un festival solidario donde habrá diferentes combates de gran nivel y la entrada es un alimento no perecedero. La pelea de fondo estará protagonizada por Guido “La Máquina” Márquez del gimnasio Salta Boxing Club, ante Sergio “Maravilla” Elías, del gimnasio Hipólito Núñez.

Los demás combates serán:

60kg: PedroTorrez (Gym. Pastor Maurin) vs Álvaro Ochoa (Gym. Boxing Club)

64kg: Cecar Morales (Gym Pascual Lucero) vs Exequiel Márquez (Gym. Farid Salim)

60kg: Pedro Royo (Gym Farid Salim) vs Emanuel Medina (Tucumán)

69kg: Nahuel Girón Saldaño (Gym Carlos Monzón) vs Braian Medina (Gym Vélez Sarsfield)

60kg: Elías Ramos (Gym TukyBox) vs Joel Salva (Cerrillos)

60kg: Luciano Ibarra (Gym Amílcar Brusa) vs Cristian Pedrigero (Gym Sopita de letras)

+91kg: Fabián Gómez (Gym Matraca Trujillo) vs Mauricio Frías(Tucumán)

75kg: Franco Aranda (Farid Salim) vs Cristian Quiroga (Sopita de letra. Box).

52kg: Mario Borgos(Gym Rubén Condori) vs Migel Barros (Tucumán)

60kg: Rodrigo Ganzo (Maturín voz) vs Ángel libro ( Gym Cirilo Gil)

81kg: Marcelo Zeitung (Gym Cirilo Gil) vs Luis Tebes (Gym Amílcar Brusa)

50kg: Mara Fabián (Salta Boxing Club) vs María Vilte (Gym Cirilo Gil)