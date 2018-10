El poderoso River y la AFA le pisan la cabeza al fútbol del interior y a Sarmiento

Primero sobreviene el shock, una vez asimilado el golpe, comienza a brotar la bronca, la impotencia y la indignación hacia ese gigante que se comporta como un niño caprichoso, y cuyo padre hace lo imposible para darle el gusto.

River Plate pidió jugar con Sarmiento de Chaco por la Copa Argentina el domingo, ya que de esa manera podrá contar con todos los jugadores, y no hacerlo como estaba previsto desde un principio en la próxima fecha FIFA. Este pedido nació desde el mismísimo Marcelo Gallardo apenas el millonario eliminó a Independiente por la Copa Libertadores, y cuyo dispositivo fue puesto en marcha y aceitado por Rodolfo D’Onofrio, y que luego fue avalado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A Gallardo, a D’Onofrio y a la AFA poco les importó que el Decano chaqueño deba jugar el domingo por el Federal A el clásico con Chaco For Ever. Los tres le pasaron por arriba al Consejo Federal, a la programación, y a la categoría. Y ni siquiera consultaron al otro club, en este caso a Sarmiento, impusieron la fecha y el horario en forma compulsiva.



River Plate como club, su DT Marcelo Gallardo, y su presidente Rodolfo D’Onofrio apelaron a un golpe bajo, indigno de un “poderoso”. ¿Qué le queda al entrenador chaqueño si el Muñeco se queja porque no podrá contar con cuatro jugadores en la fecha FIFA?. Nadie dejará de reconocer que River arrastra multitudes, que a donde va sus hinchas arrasan con los boletos, que con su solo presencia en alguna provincia le da de comer a miles, y es capaz de motorizar la economía de una provincia al menos por tres días. Todo esto está fuera de discusión. Acá se pasó por arriba al interior, acá el poderoso volvió a pisarle la cabeza al más humilde, al que menos tiene, y parece que debería conformarse con las migajas que le arroja el “grande” de pura “onda” nomás.

Sería muy bueno que el fútbol argentino salga en defensa de Sarmiento de Chaco, que los clubes del interior apoyen al Decano y levanten su voz de disconformismo hacia la AFA, y los organizadores de la Copa Argentina, que de una vez por todas se hagan respetar, escuchar, porque hoy es River, mañana será Boca Juniors, después Racing o Independiente, y más tarde San Lorenzo.