Donaron un tomógrafo al hospital Cornejo

Un tomógrafo fue donado al hospital Melchora F. de Cornejo por el médico neurólogo, Sergio Chuchuy, para realizar prestaciones en el nosocomio del sur provincial. Se trata de un aparato que de forma automatizada realiza las tomografías, que permiten el procesamiento de imágenes por secciones y su resultado es el tomograma.

"La jubilación que me llegó hace un año ha cambiado mi ciclo de vida, marcó una nueva etapa y empecé a dedicarme a otras cosas personales y de allí surgió la idea de pensar en esta donación", dijo Chuchuy.

El profesional tenía la posibilidad de vender el equipamiento y recuperar parte de la inversión. Sin embargo decidió cederlo al nosocomio en bien de la comunidad rosarina y de zonas aledañas.

"El tomógrafo ya está instalado y funcionando en este hospital, que lo necesitaba. He tomado una decisión humanística y dejarlo aquí, porque conozco la realidad de Rosario de la Frontera y las distancias que tienen que hacer las personas para acceder a estudios de alta complejidad", explicó.

Y agregó: "Hice un esfuerzo económico justamente por eso, para instalarlo en este nosocomio y cumplido un ciclo, pensé que lo mejor era donarlo", destacó el profesional.

Chuchuy destacó que con la gran cantidad de accidentes que se producen, los minutos son fundamentales y trasladar pacientes a Salta capital es complicado porque hay que disponer de personal y también de ambulancias.

"Lo mejor es dejarlo al equipo funcionando en el hospital rosarino. La vida me ha dado más de lo que necesito, esto es un modo de agradecer lo que yo he recibido porque yo me formé en una universidad pública y trabajé y me formé en un hospital público, que también me dio muchísimo en Buenos Aires", señaló el destacado neurólogo.

Y agregó que es una forma de agradecimiento al Estado por haberle dado todas esas posibilidades. Chuchuy se recibió en la Universidad de Córdoba y la especialización la hizo en Salta y en la Capital Federal.

Por su parte, la gerente del hospital rosarino, Claudia Aguirre, destacó el gesto del médico Chuchuy: "Tuvimos una reunión con el doctor, me dijo que estaba jubilado y que quería donar el tomógrafo, por eso se hicieron las gestiones con el ministro de Salud, Roque Mascarello, quien envió un equipo de profesionales y ya se concretó la donación. Ya firmamos el acta donde se acepta para que permanezca en esta área operativa", destacó.

Esto va a ir acompañado de una capacitación al personal local para que pueda operar el aparato de alta complejidad.