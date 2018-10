El Festi Orán 2018perdió $255.000

Pasado un mes desde el Festi Orán 2018, la comisión organizadora presentó a los ediles de la ciudad los números que arrojó el espectáculo folclórico organizado por el municipio. El tradicional festival se desarrolló en el predio del Complejo Municipal en el marco de las fiestas patronales de Orán, con una grilla de artistas de primer nivel. La comisión organizadora presidida por Eduardo Giménez se presentó ante los concejales el martes para entregar un detalle de los ingresos y egresos que dejó el evento, informando una pérdida de $255.000.

El informe que aportaron al Concejo estaba impreso pero carecía de membrete del municipio de Orán, en el armado habla del 2017, no hay firmas de responsables de hacer el balance ni hay firma del profesional que certifica este balance y, lo que es peor, no hay facturas de pagos ni facturas de compra de todo lo acontecido en el festival, no hay facturas de los artistas y los montos pagados por servicios.

En diálogo con El Tribuno el concejal Carlos Manzur, del Bloque UCR, expresó su malestar por la poca seriedad de la comisión y la falta de documentación respaldatoria.

"Este balance no es acompañado por la contabilidad de cómo se llegó a este resultado, no está el estado financiero de ganancias y pérdidas. Únicamente presentaron estas hojas".

Manzur manifestó que más allá del resultado económico que arroje, "uno apoya la permanencia del festival tradicional para la ciudad, pero siento que esta comisión nos tomó el pelo". El edil solicitó ayer a través de un proyecto, que intervenga la AFIP para llevar claridad a los vecinos.