Un voraz incendio consumió la herrería de "Papín" Figueroa

La noche de ayer alrededor de las 20.30, un incendio de gran magnitud afectó a un taller de herrería perteneciente a la familia Figueroa, ubicado en barrio Juan Domingo Perón del municipio de El Bordo.

Ramón o Papin como todos lo conocen, de 65 años, había dejado de trabajar a las 19.30, junto a su ayudante guardaron todo y se retiraron para regresar al día siguiente.

Una hora después los vecinos vieron aparecer grandes llamas por sobre la tapia del taller y se acercaron para verificar la situación, constatando que no había nadie en el interior del domicilio, tomaron entonces la decisión de ingresar por el frente de la casa que ocupa una esquina, debido a que por el portón del taller, las llamas y el calor lo hacían imposible.

"Debo agradecer infinitamente a mis vecinos, quienes vinieron con mangueras y matafuegos para apagar el incendio, ellos impidieron que se queme toda mi casa, después los bomberos terminaron de apagarlo", expresó Ramón una persona muy querida en el pueblo.

En su taller, que lleva más de 25 años en actividad, se formaron muchos jóvenes como soldadores, que luego pudieron ingresar a trabajar a distintas empresas instaladas en todo el país. "Yo los invitaba a que vengan y aprendan, una vez que estaban formados les pedía que se vayan a buscar trabajo y todos consiguieron, así formé a varios jóvenes de esta ciudad, varios de ellos estuvieron aquí y ayudaron, ellos sabían cómo ingresar si no podían hacerlo por el portón", explicó. Estos jóvenes no solo ayudaron con el fuego, sino también al día siguiente limpiando el taller, separando lo que quedó inservible y ayudando en los trabajos pendientes para que Ramón tenga algún ingreso de dinero. "Perdí mucho aún no sé cuánto, pero fueron varias amoladoras, soldaduras, perforadoras de pie, cables, televisor, heladera, mesas, sillas y herramientas varias, pero alguna vez comencé sin nada y pude crecer, estoy seguro que lo puedo volver a hacer", dijo.

Las causas del inicio del siniestro podrían deberse a un cortocircuito en un enchufe ubicado en el centro del taller. "El enchufe que está sobre una columna que sostiene el techo podría haber tenido un cortocircuito, debajo del enchufe había una mesa de madera y una silla, según los vecinos en ese lugar se concentraba el fuego más intenso", concluyó.