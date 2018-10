“El equipo dejó la vida y pasamos justamente”

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de Boca, habló con la prensa ni bien consumó el pase a semifinales en el estadio Mineirao.

El Mellizo, en primer lugar, le dedicó la clasificación a la próxima instancia, en la que enfrentará a Palmeiras, a los cerca de 200 hinchas de Boca que acompañaron a su equipo: “Vinieron y alentaron todo el partido. El equipo dejó la vida por la camiseta y pasamos justamente”.

Luego Barros Schelotto analizó el trámite del partido: “Fue un partido parejo, los marcamos bien. No los dejamos entrar nunca, ellos sólo metían pelotazos”, sostuvo.

“Esto es una alegría muy grande, nos quedan dos pasos para la final, con un rival durísimo (Palmeiras, en semifinal), que conocemos, pero ahí está Boca”, concluyó.

Por su parte, Ramón “Wanchope” Ábila, tras la clasificación de Boca en Brasil, habló sobre su remate al palo, donde cabeceó en posición adelantada y mandó un mensaje particular: “¿Fue offside? Mejor que no fue gol, así no se quejaban que a Boca lo ayudan y todas esas cosas”. Fue un disparo a elevación para el clásico rival, River, que avanzó a semifinales con polémica.

Por último, habló la figura del partido, Nahitan Nández: “Sabíamos que iba a ser una final, y a si lo fue. En una cancha difícil y contra un buen rival. Estoy feliz por el plantel”.

El uruguayo también le agradeció a los hinchas el apoyo: “Agradecerle a nuestra gente que alentó siempre. Hicimos valer el resultado logrado de locales”. Por último, expresó que todavía falta camino por recorrer: “Quedan cuatro finales y tenemos que ir partido a partido”.