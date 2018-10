“La capacidad de negociación de los movimientos sociales está llegando al límite”, dijo Juan Grabois

El referente de la CTEP Juan Grabois sostuvo hoy que la resistencia y capacidad de negociación de los movimientos sociales “está llegando al límite”, llamó a “repudiar” el Presupuesto que envió el Gobierno nacional al Congreso y descartó la posibilidad de ser candidato en las elecciones del año próximo. También se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que sufre una persecución “aberrante”.

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sostuvo que ahora lo “prioritario” para los movimientos sociales es resolver la “emergencia alimentaria” a favor de los más pobres y excluídos, cuya situación empeorará si se aprueba el Presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo.

Video gentileza Somos Télam

En este marco, anticipó que respecto de las partidas sociales “daremos batallas con expectativas de ganarlas o por lo menos empardar a la inflación”, porque, según estimaciones de los movimientos sociales, esa inversión “disminuye en términos reales en más del 7% y los programas vinculados a la economía popular disminuyen en términos reales un 10%”.

Elecciones 2019

Por otra parte, consultado sobre su defensa pública de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "ella es víctima de una persecución judicial aberrante” que busca “proscribirla” con vistas a las elecciones de 2019, por tratarse de la figura de la oposición “que más votos tiene”.

“No tengo ninguna duda que la construcción de un frente antineoliberal y cualquier planteo con perspectiva de triunfo contra (el gobierno de Mauricio) Macri tiene que empalmar con el kirchnerismo y con Cristina Fernández”, sostuvo en la entrevista que dio a #SomosTélam en la sede que la CTEP, en el barrio porteño de Constitución.

Respecto de las dos presidencias de Cristina Fernández, Grabois señaló su “afinidad por los planteos de política económica y política internacional” y admitió que “hace dos años no pensaba así, pero uno valora las cosas cuando las pierde”.

No obstante, reservó para los movimientos sociales y gremiales “el rol de interpelar” a los poderes, incluidos los gobiernos, “sin subordinación partidaria”.

“Nuestra militancia, que no es un sentimiento individual sino una reflexión colectiva, tiene un punto de contacto fuerte con lo que representa Cristina pero sin perder nuestra identidad, nuestro perfil y nuestras críticas (al gobierno anterior), que son fuertes y profundas y así debe seguir”, explicó el abogado de 35 años, exasesor del Pontificio Consejo para la Paz y la Justicia de la Iglesia Católica.

Grabois descartó su propia candidatura pero reveló que trabaja en una perspectiva política de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

“Personalmente, no tengo ningún interés en ser candidato, no me gusta ni es mi vocación, pero sí, en estos últimos meses, estoy trabajando con un grupo de jóvenes (menores de 40) que no fueron parte del gobierno de Néstor o Cristina K y reivindican críticamente los procesos políticos populares del siglo XXI de América Latina”, explicó.