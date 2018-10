Denuncian por acoso a un docente de catequesis de un tradicional colegio

El Ministerio de Educación santafesino inició un sumario contra un profesor de catequesis del tradicional colegio La Salle, de Rosario, denunciado por acosar a alumnas de tercer año del secundario.

"Hay un grado de certeza importante a partir de lo manifestado por las alumnas", indicó el supervisor general del Servicio de Enseñanza Privada, Fernando Acosta, al justificar la apertura del sumario.

El Ministerio de Educación admite que son "verosímiles" las denuncias x acoso contra un catequista @laochoam830 https://t.co/bCDEtg7Z9G — RadioCut (@RadioCutFm) 5 de octubre de 2018

Según el relato de las estudiantes, todas menores de edad, el docente les envió mensajes y fotos subidas de tono a través de WhatsApp.

El colegio decidió suspender al profesor hasta tanto finalice la investigación administrativa después de que los padres de una de las alumnas informaran de la situación a las autoridades de la escuela.

⚖✝🔴 #Rosario #acoso Testimonios de las estudiantes del Colegio La Salle que denunciaron que eran acosadas por un docente. "Me buscaba en los recreos y lo tuve que bloquear en las redes", dijo una de ellas. . 📝@CarinaBazzoni ➡https://t.co/mxPPSHuDVI pic.twitter.com/70ivqu7bcY — La Capital - Rosario (@lacapital) 5 de octubre de 2018

La centenaria institución cuenta con alumnos desde el nivel inicial hasta el secundario, y se dictan también dos profesorados y dos tecnicaturas.

El docente denunciado se desempeña como profesor de materias relacionadas con la educación católica, desde tercero a quinto año del secundario.

Mensaje inapropiados

"Nos refirieron la situación de un docente del secundario, del área de catequesis, que estaba mandando mensajes inapropiados a alumnas de tercer año. Y que, además de estos mensajes, también había enviado fotos inapropiadas", confirmó Acosta en declaraciones que reproduce el diario La Capital.

El director del colegio, Patricio Bolton, señaló que después de que "las estudiantes se acercaran a notificar una comunicación indebida de un profesor", decidieron llamar a los padres, separar al docente preventivamente e invitarlo a hacer su descargo.

"Son comunicaciones indebidas en las redes, no pertinentes a su cargo como docente", explicó, aunque consideró que "no nos compete considerar si se trata de acoso o exceso de confianza".

"Hay muchas chicas que no quieren hablar"

Por su parte, las alumnas afirmaron que "las que se animaron a hablar no son las únicas, hay muchas chicas que no quieren hablar y sufrieron acoso".

"Me venía a buscar en los recreos para hablar, porque yo no le seguía la conversación. Me decía que borrara todos los mensajes, que no hablara de él, que le oculte todo a todos", dijo una de las chicas a La Capital.

Según relató la joven, varias veces el docente le propuso ir a buscarla a su casa e ir juntos "a tomar algo". Además, "como a las tres de la mañana me escribía y me preguntaba qué hacía", recordó también.