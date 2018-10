Gallardo meterá a Quintero por Pratto por Copa Argentina

El entrenador de River Marcelo Gallardo dispuso este viernes un ensayo de fútbol en el cual probó al probable equipo que jugará el próximo domingo ante Sarmiento de Resistencia por los Cuartos de final de la Copa Argentina en el que se destacó la ausencia de Lucas Pratto.

El técnico del elenco de Núñez dispuso que Juan Fernando Quintero sea de la partida por Pratto mientras que en el arco estuvo Franco Armani, por lo cual ambos jugarán el encuentro del domingo a las 15.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y luego se sumarán a la Selección de Colombia y Argentina, respectivamente.

Tomando como referencia el elenco que comenzó disputando el partido frente a Independiente por la Copa Libertadores, Gallardo no podrá contar con Exequiel Palacios, quien sufrió un desgarro y su lugar lo ocuparía Nicolás De la Cruz.

De todas maneras no se descarta que en esa posición juegue Enzo Pérez, quien este viernes trabajó de manera diferenciada por una molestia junto a Gonzalo Martínez mientras que apostará a Quinteros, por lo cual Rafael Santos Borré pasará al ataque junto a Ignacio Scocco relegando a Pratto al banco de suplentes.

De no mediar inconvenientes River formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernandez, Leonardo Ponzio; Nicolás De La Cruz o Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré.