"¡Si hay un interinato en Argentina, busquemos un tipo que tenga 20 años dirigiendo!”

Eduardo Coudet sentó postura sobre el cargo que ocupa Lionel Scaloni en la Selección argentina y es completamente negativa.

Su conferencia de prensa en Racing estuvo centrada en el día a día del club, pero también se hizo un espacio para criticar el rol del técnico interino del equipo nacional.

“Agarra un entrenador y se posiciona un entrenador que no ha sido entrenador. Esa es la realidad que no se dice”, disparó ante los periodistas haciendo foco en que Scaloni está realizando su primera experiencia como entrenador al mando de Argentina.

“La realidad indica que esto que está pasando está mal: no puede haber un interinato en la Selección argentina. Seguramente debe haber entrenadores de 15 o 20 años de trayectoria que se morirían por dirigir un partido de la Selección argentina”, advirtió.

“¿Cómo va a haber un interinato? ¡Si hay un interinato busquemos un tipo que tenga 20 años dirigiendo!”, insistió el Chacho.

“Me parece que estamos muy errados y no es hacia Scaloni. Le deseo lo mejor, quiero que siempre gane Argentina, pero las cosas están mal”, aclaró, aunque no dudó en volver a caer sobre el técnico.

Eduardo Coudet: "No tuve la suerte de que Scaloni me venga a visitar" pic.twitter.com/oadrRMDyiZ — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 5 de octubre de 2018



“El otro día vi la conferencia de Scaloni y no tuve la suerte de que me venga a visitar como a Gallardo y a Guillermo. Pero si está escuchando, le puedo contar que tenemos jugadores en muy buen nivel”, tiró. Y luego, agregó: “Yo no creo que en la Selección existan grupos. Hay que aprovechar los buenos momentos, no hay planteles fijos”.

Para el Chacho, el actual conductor del combinado nacional no volverá a la Sub-20 y está utilizando a Argentina como plataforma de lanzamiento para iniciar una carrera como DT profesional: “Si Scaloni en un año está en la Sub-20, yo me como un chancho crudo. Es la realidad. Dirigió seis partidos a la Selección mayor, ¿creés que no va a tener ofertas para dirigir clubes? ¿Creés que en un año va a estar en la Sub 20?”.

