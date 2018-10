Ante Racing vuelven a la titularidad Gago y Tevez

El entrenador Guillermo Barros Schelotto aún no dio a conocer el equipo que pondrá mañana cuando Boca visite a Racing por la octava fecha de la Superliga, pero se estima que Agustín Rossi seguirá en el arco y regresarán al once inicial Fernando Gago y Carlos Tevez.

En relación al elenco que logró la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores tras igualar 1 a 1 frente a Cruzeiro en Brasil, el técnico mantendría como titular a Rossi y podrían ser de la partida Carlos Izquierdoz o Lisandro Magallán.

Además se daría la vuelta de Gago y Tevez, quienes no jugaron desde el inicio en Belo Horizonte, mientras que también jugarían Edwin Cardona y Cristian Espinoza.

Entonces el probable equipo de Boca que jugaría ante Racing sería: Agustín Rossi; Gino Peruzzi; Paolo Goltz, Leonardo Balerdi (o Carlos Izquierdoz o Lisandro Magallán), Emmanuel Mas; Emanuel Reynoso, Fernando Gago, Agustín Almendra, Edwin Cardona; Cristian Espinoza y Carlos Tevez.