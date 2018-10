Los Pumas van por otro grito de triunfo en Salta

A la fecha, Los Pumas han realizado el mejor Rugby Championship de su historia ganando dos partidos y por primera vez tienen la posibilidad de estar en el podio de la competencia. Para alcanzar ese objetivo deberán vencer hoy a Australia en el encuentro que se jugará desde las 19.40 en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario que los vio vencedor en 2016 frente a Sudáfrica.

La última fecha del Rugby Championship la abrirán Sudáfrica y Nueva Zelanda desde las 12.05. Ambos partidos serán televisados por ESPN.

La presencia del salteño Diego Fortuny entre los convocados podría haber sido la frutilla del postre de lo que se vivirá hoy, pero el hooker de Universitario RC y del seleccionado verá el partido desde las tribunas. Seguramente tendrá un reconocimiento de la gente, un gesto que se merece por el sostenido crecimiento que tuvo durante el año.

Mario Ledesma y Michael Cheika, entrenadores de Argentina y Australia, definieron el jueves sus titulares y suplentes. Desde ese punto de vista no hay secretos y nivel táctico tampoco hay mucho para esconder puesto que ambos seleccionados se conocen bastante.

No será un duelo sencillo, pero el conjunto albiceleste intentará repetir la receta aplicada hace tres semanas en Gold Coast, donde consiguieron un histórico triunfo sobre los Wallabies por 23-19.

Para ello, Los Pumas deberán mejorar en el scrum, formación en la que mostraron puntos endebles la semana pasada ante los All Blacks, que ganaron por 35-17 en Buenos Aires, con el cual ya se consagraron campeones una vez más del Rugby Championship.

Ledesma decidió realizar dos variantes en los backs respecto del equipo que perdió con los All Blacks, con los ingresos de Matías Orlando y Ramiro Moyano por Bautista Ezcurra y el lesionado Bautista Delguy. En Australia, Bernard Foley volverá a ser el apertura y Kurtley Beale pasará a ocupar el lugar de centro.

El de esta tarde será el encuentro número 31 entre argentino y australianos en el historial. De los 30 jugados hubo seis triunfos argentinos (cinco de local), un empate y 23 derrotas.

ARGENTINA AUSTRALIA

N. T. Chaparro S. Sio

A. Creevy F. Fainga’a

R. Herrera T. Tupou

G. Petti I. Rodda

T. Lavanini A. Coleman

P. Matera N. Hanigan

M. Kremer M. Hooper

J. O. Desio D. Pocock

G. Bertranou W. Genia

N. Sánchez B. Foley

R. Moyano M. Koroibete

J. de la Fuente K. Beale

M. Orlando R. Hodge

M. Moroni I. Folau

E. Bofelli D. H. Petty

DT: . M. Ledesma DT: M. Cheika

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: J. Peyper

Inicio: 19.40 (ESPN)