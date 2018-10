La solidaridad, en la previa del partido

Cada vez que el seleccionado argentino de rugby arriba a una provincia no solo llega un grupo de grandes jugadores, sino que además llega una delegación que derrocha solidaridad. Salta no fue la excepción y esta semana integrantes del equipo realizaron diferentes actividades sociales, además de prepararse para enfrentar a Australia esta tarde en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Algunos de los integrantes del plantel visitaron las instalaciones de Hirpace (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral), ubicado en las calles Santiago del Estero y Junín.

La mencionada entidad vive una semana especial, ya que mañana se realiza la 29ª edición, y antes de la llegada de los jugadores, vecinos, estudiantes de distintos colegios y familias realizaron un abrazo solidario con globos de distintos colores.

Luego fue el turno de la visita de Los Pumas, con la presencia de Martín Landajo (entre otros), que fueron recibidos con varios carteles que decían: “Los Pumas inclusivos”e “Hirpace = Pumas”, en un gesto para imitar.

Además, otros jugadores del plantel fueron a disfrutar de un día inolvidable con más de 400 chicos del programa “Rugby en los barrios”, en el predio de La Almudena de Gimnasia y Tiro.

Una multitud participó de las acciones deportivas con los chicos de rugby de los merenderos y jóvenes y jugadores de Los Pumas, además de una inesperada visita de los Wallabies australianos.

Hoy, 200 de esos niños de los merenderos de rugby asistirán gratuitamente al encuentro de Los Pumas vs. Wallabies. Ellos fueron distinguidos por el programa que decidió premiarlos por constancia, desempeño en todas las clases y asistencia a los partidos oficiales.

Antes de las visitas sociales, el seleccionado argentino también aprovechó para recorrer la capital y visitó una de las heladerías más tradicionales de esta ciudad, en Sarmiento y Güemes. Matías Orlando, Agustín Creevy, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez, Matías Alemanno, Emiliano Boffelli y Pablo Matera posaron junto a Ángel Fili.