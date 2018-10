Comienza el Personal Fest 2018 en Córdoba con Airbag, Molotov y Cypress Hill

Llega un nuevo Personal Fest 2018, que tendrá en esta oportunidad varias ediciones partiendo mañana desde Córdoba y más adelante en Buenos Aires y Asunción, Paraguay.

Con un line up encabezado por Cypress Hill, Molotov, Airbag, Vanthra y XXL Irione entre otras bandas, la magia sucederá en la Plaza de la Música de la capital cordobesa.



Luego, el Personal Fest continuará su recorrido y llegará a la ciudad de Asunción en el país vecino de Paraguay, para dejar su huella con los shows en vivo de Robbie Williams, Belle and Sebastian, Los Auténticos Decadentes e Indios. La cita será en el Jockey Club de la ciudad.

Por último Buenos Aires, en el Club Ciudad sucederá durante los días 10 y 11 de noviembre el increíble cierre del festival, que tendrá encabezando en su line up a un listado de artistas impresionante, como MGMT, Lorde, Robbie Williams, Belle and Sebastian, Death Cab For Cutie, Belle and Sebastian, Warpaint, Zoé, Deerhunter, Mercury Rev, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Richard Coleman, Leo García, Indios, Satelite 23, Connan Mockasin, Cuco, Gus Dapperton, Juan Ingaramo, Yonaka, Usted Señálemelo, Hipnótica, Ibiza Pareo, Tomás Justo, Valdés, Julio Franchi, Nidos, La Femme DArgent, Potra, Hembro, Ainda Dúo, Las Luces Primeras y Guli.

Las entradas para el Personal Fest 2018 de Córdoba y Buenos Aires están en preventa para socios del Club Personal, a través del sistema Edén Entradas.

Como parte de la evolución de la plataforma de Personal Fest, este año se suman además, los canales de comunicación propios para que los fanáticos puedan conocer, seguir e interactuar con toda la información y novedades del Personal Fest durante todo el año:

* Web: www.personalfest .com.ar

* Instagram, Facebook y Twitter: personalfest

Las bandas

La atracción principal de la fecha en Córdoba será la presencia de Cypress Hill, el grupo de hip hop proveniente de Los Ángeles (California).

Fue formado en 1986 y a lo largo de su amplia y exitosa carrera han vendido más de 46 millones de álbumes en todo el mundo.

Su percusionista Eric “Bobo” Correa armó una familia argentina y se hizo amigo del castellano. Además de tocar con músicos locales, y cuando no está de gira con Cypress Hill, Eric también hace su aporte a la televisión local. Estuvo nominado al Martín Fierro como mejor cortina musical por Un gallo para esculapio con su tema “El baile de la vida” y últimamente la rompe con el hit “Piñata”. Interpretado por El Cuis en El Marginal 2. Pisarán también el escenario Airbag, la banda argentina de rock formada en 1999, integrada por lo hermanos: Patricio Gastón y Guido Sardelli.



Los mexicanos Molotov llegarán con sus temas de crítica social y sátira política, con más de 20 años de trayectoria y el bagaje del éxito en giras internacionales.El trío mendocino Usted Señálemelo también será de la partida con su space rock, la neopsicodelia, el nerd-funk y el alegre pop de estudio que los caracteriza.

Desde las 16.50 y hasta la medianoche, los fanáticos podrán disfrutar de más bandas como Mix Master Mike, Vanthra, Louta, Rayos Láser, XXL Irione y ONOFF.

El Personal Fest

* La primera edición del festival en 2004 contó con la presencia de Morrissey, Blondie, Primal Scream y Gustavo Cerati, entre otros artistas.

* 12 Ediciones son las que lleva el festival y convocó a 700 mil personas que disfrutaron con 600 bandas.