Un empresario mató a tiros a un abogado durante una discusión

Un abogado de 61 años fue asesinado a tiros durante una discusión en el interior de una vivienda de la localidad cordobesa de Cruz del Eje y por el hecho fue detenido un empresario. El crimen se produjo el jueves en una vivienda situada en Alvear y Lamadrid, del barrio Santa Rosa, de esa localidad del norte cordobés, y las sospechas apuntan a que el crimen se originó a causa de una disputa económica entre la víctima, identificada como Antonio Francisco Parralleda, y el empresario Pedro Ordóñez.

La Policía detuvo por el hecho a Ordóñez, de 66 años y oriundo de la localidad de Guanaco Muerto, cerca de Cruz del Eje, como principal sospechoso, informaron fuentes de la fuerza y medios locales. Según comentó un vocero policial al sitio Cadena 3, "al parecer, Parrellada y Ordóñez ya se conocían de antes y ayer comenzaron a discutir por lo que sería un problema económico, momento en el que se produjo el homicidio.

Por otro lado, se supo que testigos observaron en primer lugar a víctima y victimario discutir en la vereda y luego ingresar a la casa. El entredicho con desenlace fatal se habría desencadenado por un reclamo de Ordóñez a Parralleda a causa de un alquiler impago.

Una versión indicaba que en medio de la discusión, Parralleda sacó un arma de su propiedad, pero Ordóñez, en un forcejeo, logró arrebatársela y le realizó varios disparos.

Se supo que fue el propio empresario el que salió corriendo del lugar y pidió ayuda a los gritos, mientras que una vez que llegaron efectivos de la Policía local, lo detuvieron de inmediato.

El hombre, que habría admitido ante la Policía la autoría del homicidio en una declaración sin valor legal, fue puesto a disposición del fiscal local Raymundo Barrera.

Según el diario La Voz, primero discutieron a viva voz en medio de la calle, frente a varios testigos, y luego terminaron por ir hacia el domicilio donde finalmente se produjo el asesinato.

Tras los disparos, y mientras los paramédicos intentaban reanimar sin éxito a Parrellada, Ordóñez quedó detenido, alojado en la comisaría de Cruz del Eje.

De acuerdo al parte policial, el propio empresario salió del domicilio a solicitar auxilio, momento en el que manifestó haber disparado. Sin embargo, estos dichos no tienen validez legal. Una versión ayer indicaba que el arma, en realidad, era del abogado, a quien el empresario se la habría arrebatado en medio de un forcejeo. No obstante, cabe destacar que se trata solo de una hipótesis que por ahora no tienen consistencia formal en el expediente.

En la escena del crimen trabajaron los peritos de la Policía Judicial. En las próximas horas, un informe sobre cómo habría sido la mecánica de lo sucedido llegará a las manos del fiscal Barrera, quien recién entonces avanzará en la situación penal del único detenido y sospechoso.

Según informó el comisario inspector Gutiérrez a Cadena 3, fue el mismo autor del hecho el que dio aviso a las autoridades, tras lo cual quedó detenido. Según el comisario, "todavía se investiga ver qué sucedió", pero suponen que víctima y victimario eran conocidos y que discutieron por negocios. El funcionario afirmó que "trabaja Policía Judicial y Forense para establecer la mecánica de lo sucedido".