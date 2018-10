Una empresa pagará $14 mil por las luces led que rompió en la Balcarce

Un colectivo de turismo ingresó al paseo, y pese a que no cometió una infracción, se llevó puesta una fila de focos. El intendente Gustavo Sáenz se mostró indignado en las redes sociales.

El video se hizo viral y generó duros cuestionamientos. El intendente Gustavo Sáenz subió un video a las redes sociales en donde se ve cómo un colectivo de turismo de gran porte circula por el Paseo Balcarce, el tema es que la unidad se llevó puesta una fila de focos led que pusieron hace poco. Si bien se conoció que la empresa pagará 14 mil pesos para reparar el daño, la situación trajo polémica.

"Es lamentable que sucedan estas cosas, cuesta mucho esfuerzo y trabajo mantener nuestra ciudad linda, alguien que maneja un transporte público si no sabe calcular estas cosas no puede llevar pasajeros, gracias a la vecina que indignada me hizo llegar este video #CuidemosLaCiudad", posteó el jefe comunal en Facebook y Twitter. Este texto iba acompañado de un video en donde se veía claramente cómo el colectivo se llevaba por delante las luces.

El Tribuno se comunicó con el flamante subsecretario de Tránsito y Protección Ciudadana, Nicolás Kripper, quien contó que una vez que se dieron con el video salieron a buscar donde estaba alojado el colectivo de la empresa jujeña Serrano.

Se dieron ayer con que estaba en un hotel de zona norte y que había salido a una excursión, por lo que tuvieron que dejar el mensaje al encargado del hotel. Kripper dijo que el representante de la empresa se comunicó con la Municipalidad y señaló que no quiere que los salteños tengan una mala imagen de la empresa, por lo que se ofrecieron a pagar el daño causado.

"Pedimos presupuesto a Lusal y ellos hicieron una inspección ocular. Se rompió toda una línea de luz y se complicaron las otras cuatro. Ese arreglo sale 14 mil pesos, que la empresa se comprometió a pagarlo", señaló el funcionario comunal.

A fines de marzo pasado el municipio inauguró esta nueva iluminación en el corredor de la Balcarce, con la idea de atraer a turistas y salteños en un circuito más familiar. Las luces led fueron colocadas entre Ameghino y Alsina. En ese momento los empresarios se mostraron conformes y prometieron seguir trabajando por el bien del turismo de la ciudad.

La Balcarce venía siendo castigada, ya que desde enero entró en vigencia una nueva ordenanza que prohíbe los boliches y apunta, además, a evitar que se desvirtúe el rubro de algunos locales gastronómicos que terminaban como pistas de baile.

Kripper contó, además, que esta situación con el colectivo les hizo dar cuenta de otras cosas. "Analizamos la normativa y nos dimos con que la ordenanza actual 14.190 prohíbe la circulación y el estacionamiento de los colectivos doble piso en un determinado cuadrante", dijo. Y detalló que no pueden andar en la zona comprendida entre Bicentenario - Yrigoyen; Jujuy - Sarmiento; Entre Ríos y San Martín. En el artículo segundo esa norma establece que podrán estacionar para descargar pasajeros de 7 a 9, de 14 a 16 y de 21 a 24.

El tema es que el colectivo que tuvo el incidente en la Balcarce no incumplió esta ordenanza: circulaba fuera del cuadrante antes mencionado y dentro del horario permitido.

Es por eso que Kripper anunció que el lunes presentarán un proyecto para derogar esa ordenanza, para proteger, por ejemplo, el Corredor de la Fe.