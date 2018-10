Tottenham de Pochettino ganó y se acerca a la cima

Tottenham derrotó por la mínima al colista Cardiff (1 a 0) y se coloca tercero de la clasificación de la Premier League, a un solo punto de Manchester City y Liverpool, que se enfrentarán el domingo.

El equipo que entrena el argentino Mauricio Pochettino, que sigue sin poder contar con algunas de sus figuras como Dele Alli o Christian Eriksen, se impuso con un tempranero gol de Eric Dier (8) en un partido en el que los londinenses tuvieron el 75% de la posesión de la pelota y dispararon 19 veces al arco.

El Cardiff, no obstante, no dio la imagen de un equipo abatido, que no ha ganado aún ningún partido esta temporada, y se acercaron en varias ocasiones con peligro al arco defendido por el francés Hugo Lloris.

En otros partidos del sábado, Watford (8º), la sorpresa en el inicio del campeonato, cayó derrotado en su estadio, por 4 a 0 con Bournemouth (5º).

Everton (10º) venció en su visita al Leicester (9º) por 2 a 1, el primero de ellos marcado por el brasileño Richarlison (7).

Wolverhampton (7º) ganó a domicilio al Crystal Palace (14º) y Burnley (12º) y Huddersfield (18º) empataron a un gol.

El sábado se cerrará con el partido entre el Manchester United (11º) y el Newcastle (19º), que podría ser el último de Jose Mourinho en el banquillo de Old Trafford, según la prensa inglesa.

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato inglés:

- Viernes:

Brighton and Hove Alb - West Ham 1 - 0

- Sábado:

Tottenham - Cardiff City 1 - 0.

Watford - AFC Bournemouth 0 - 4.

Leicester - Everton 1 - 2.

Burnley - Huddersfield Town 1 - 1.

Crystal Palace - Wolverhampton 0 - 1.