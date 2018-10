EN VIVO: El Tribuno, desde Córdoba con lo mejor del Personal Fest 2018

Llegó un nuevo edición del Personal Fest y este tiene con su primera edición en Córdoba. Más adelante en Buenos Aires y Asunción, Paraguay.

Con un line up encabezado por Cypress Hill, Molotov, Airbag, Vanthra y XXL Irione entre otras bandas, la magia sucederá en la Plaza de la Música de la capital cordobesa.

Tras su paso por Córdoba, el Personal Fest continuará su recorrido y llegará a la ciudad de Asunción en el país vecino de Paraguay, para dejar su huella con los shows en vivo de Robbie Williams, Belle and Sebastian, Los Auténticos Decadentes e Indios. La cita será en el Jockey Club de la ciudad.





Por último Buenos Aires, en el Club Ciudad sucederá durante los días 10 y 11 de noviembre el increíble cierre del festival, que tendrá encabezando en su line up a un listado de artistas impresionante, como MGMT, Lorde, Robbie Williams, Belle and Sebastian, Death Cab For Cutie, Belle and Sebastian, Warpaint, Zoé, Deerhunter, Mercury Rev, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Richard Coleman, Leo García, Indios, Satelite 23, Connan Mockasin, Cuco, Gus Dapperton, Juan Ingaramo, Yonaka, Usted Señálemelo, Hipnótica, Ibiza Pareo, Tomás Justo, Valdés, Julio Franchi, Nidos, La Femme DArgent, Potra, Hembro, Ainda Dúo, Las Luces Primeras y Guli.