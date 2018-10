El presidente del club chaqueño que jugará ante River por Copa Argentina dejó un mensaje para la gente que quería viajar a Mendoza y no puede, pero aclaró: ‘Muchas veces ni nos acompañan cuando jugamos el campeonato de local”.

Capitanich: “Que los hinchas que no pueden ir lo miren por TV”

Fue una frase polémica, pero con un claro mensaje. Sarmiento de Resistencia vivirá un día histórico este domingo. El equipo chaqueño del Federal A se medirá ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina y cientos de hinchas tenían ganas de viajar a Mendoza a alentar, pero se quedarán con las ganas. La poca anticipación con la que se programó el partido impidió que muchos fanáticos organizaran el viaje. Sin embargo, Jorge Capitanich, presidente del club, no se lamentó por este hecho y hasta dejó un mensajito para la gente.

“Yo lo que tengo que hacer como presidente del club es preguntarle al cuerpo técnico y los jugadores si están en las mejores condiciones para afrontar el partido, al obtener la respuesta positiva, lo que hicimos fue brindarle las mejores herramientas para que puedan estar a tono con el partido. La verdad no me puedo preocupar tanto por los hinchas, que muchas veces ni nos acompañan cuando jugamos el campeonato de local. Que hagan como voy a hacer yo, que lo miren por televisión”, expresó el dirigente, según relata el sitio Entretiempo.