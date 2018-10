“Aplaudo la medida de Salta de no dejar ingresar bombos y banderas”

¿Qué balance hace de la gestión Tribuna Segura?

El balance es muy positivo fundamentalmente para entender que se puede hacer cambios en el fútbol argentino pero tienen que ser cambios de fondo, no cosas que sean maquillaje o superficiales, sino que tienen que ser medidas de fondo y esos con políticas publicas a largo plazo, que tengan sustento en el tiempo y que tengan una acción inmediata y que tengan un resultado rápido, que es lo que no dio la posibilidad de Tribuna Segura que después de dos años de implementado ya hemos controlado 5 millones de personas, hemos detenido en los ingresos de los estadios a más de 1.100 personas que estaban en nuestra base de restricción y que no pudieron ingresar y hemos capturado 450 prófugos de la justicia que eran buscados por distintos delitos. Hemos avanzado mucho, tenemos claro que falta mucho más, el trabajar por una tribuna segura es un camino largo pero lo hemos emprendido con convicción, entendiendo lo que hay que hacer, trabajando con todas las provincias del país. Salta es una de ellas con la que trabajamos muy bien y siguiendo este camino con mucha fuerza y convicción de lo que hacemos.

¿Se puede terminar con la problemática de los barras?

Las barras bravas tienen algo que las diferencia, las hace poderosas y que las hace impunes, fundamentalmente, que son dos cosas: sus contactos y sus relaciones con el poder político, deportivo, dirigencial, todos esos lazos los han hecho impunes y también el ser anónimos. Nosotros desde el programa, como primer paso cortamos todo tipo de vínculos de ellos, como una política directamente del Presidente y la Ministra Patricia Bullrich de decir estas personas son grupos criminales. Nosotros con las mafias no negociamos, ellos estaban acostumbrados hasta a manejar la seguridad en los estadios, eran administradores de la inseguridad y hasta muchos clubes decía que “ellos garantizan la seguridad”, es una locura es un sistema perverso que está impulsado por un grupo criminal. Nuestro primer objetivo fue cambiar ese sistema, el control lo tomamos nosotros, como estado, gobierno, tanto nacional como provincial.

Lo que pasó en la Copa Libertadores en Brasil donde no dejaron ingresar a la barra de Boca. ¿Marca un precedente?

Es un trabajo difícil de mucha coordinación pero así como nosotros pudimos coordinar el trabajo desde la Nación con todas las provincias, hoy en 20 provincias se trabaja con Tribuna Segura de la misma manera. Lo hicimos en Rusia donde fuimos elegidos la mejor delegación entre las 32 que fueron, distinguido por el ministro del Interior ruso y también lo estamos haciendo con los países hermanos, vecinos. Te adelanto algo. Vamos a ser el primer país que vamos a firmar con la Conmebol para tener una base continental de barras. Entonces el violento es violento en Argentina o en el estadio donde vaya, tenemos un compromiso desde la nación con las provincias para hacerlo pero también se sumó la Conmebol como organización del fútbol haciendose eco de lo que hacemos. En Cruzeiro ellos tomaron esa medida, nosotros decidimos ponerle un punto final a esto y desde Conmebol lo entendieron pero eso fue histórico lo que pasó en el estadio Mineirao dejando afuera a los barras. Tanto Conmebol como el Gobierno brasileño tampoco los iba a dejar entrar por una conversación de la ministra Bullrich con el ministro de Seguridad brasileño se adhirieron a nuestra política y para nosotros eso fue un triunfo muy grande. Eso fue el puntapié para el control de los barras en el continente, tolerancia cero para los barras bravas, no los queremos en el fútbol. Lo de Boca-Cruzeiro, fue puntal pero vamos a avanzar para que todos los partidos internacionales que participen equipos argentinos, así como nos representan los clubes en lo deportivo en América, también los hinchas nos representan y nosotros no queremos que nos representen mal, por eso en Rusia que logramos tener un Mundial sin barras, primera vez que tuvimos un mundial sin barras, antes estaba Hinchas Unidas Argentinas viajaba hasta con el plantel.

¿Por qué Salta es la única provincia que no se permiten bombos y banderas?

En esto Salta es una pionera y va a delante de todo lo que pasa en la Argentina, Salta hace lo dice la FIFA, se adecuó antes a las normas internacionales FIFA. Las banderas, los bombos, tienen una connotación que va mucho más allá del folclore del fútbol y se asoció mucho a la criminalidad dentro del fútbol. Eso no quiere decir que cualquier persona que lleve una bandera es un criminal ni mucho menos pero si un fenómeno que se estudio en profundidad. Todo espectáculo masivo tiene un sensibilidad fuerte y el fútbol más, las banderas fueron un gran problema para la seguridad, primeramente porque tapaban a los que estaban atrás, el principal riesgo es el aplastamiento, eso producía movimientos de masa. Inglaterra lo hizo hace 20 años, lo tomó la FIFA y Salta lo tomó también y yo aplaudo la medida porque además es muy valiente adaptarla. Aunque es antipática, es muy necesaria. Algún día todos los salteños van a entenderla. Hay provincias que toman como modelo Salta y lo están empezando a hacer. El último partido de Atlético Tucumán no había banderas, quizás hoy mucha gente no lo entiende pero es por su seguridad. Aplaudo la valentía del ministro de Seguridad de Salta, Ramón Oliver. Se están haciendo las cosas bien y los salteños tiene que estar orgullosos.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Guillermo Madero, tiene 42 años y asumió como director el 10 de diciembre de 2015 poniendo en funcionamiento el programa Tribuna Segura el 6 de agosto del 2016. “Tenemos una Ministra (Patricia Bullrich) que realmente va al frente con estas cosas, en serio va al frente, se compromete, pone todo y nosotros la seguimos”, remarcó Guillermo Madero.

“Tuvimos la desgracia de tener un muerto el año pasado por el fallecimiento de Emmanuel, el hincha de Belgrano de Córdoba (fue golpeado antes de arrojarse al vacío), otros años el promedio era de 14 muertos anuales, este año, a esta altura, no hay que lamentar víctimas”, sintetizó el funcionario a cargo del órgano nacional.