“La alternativa peronista busca lo que aspiramos en el interior, un país federal”

Focaliza su discurso en el desarrollo. Considera que en el actual escenario nacional se apunta más que nada a “cumplir con las exigencias del FMI”. En el terreno político, a un año de la elecciones presidenciales, celebra que se haya conformado una alternativa peronista.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, dejó el frío patagónico por unas horas y arribó ayer a Salta para firmar un convenio de cooperación turística con el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Usted es muy crítico del macrismo, ¿cree que este Gobierno podrá ordenar la economía?

He sido crítico pero traté de hacerlo de manera constructiva, tal es el caso del presupuesto que se está discutiendo ahora. No es simplemente decir me opongo a eso o a la quita subsidios al transporte y a otros beneficios; la idea es ir con alternativas. Hoy, por la situación que estamos atravesando, fuimos a recurrir al Fondo Monetario por un apoyo 57 mil millones de dólares, y el desarrollo del país está totalmente parado. Las medidas que se van a tomar son solo para cumplir con las exigencias del FMI, sin que tengamos ningún tipo de incentivos para la industria y para el desarrollo. El panorama a futuro del país es muy complicado. Vamos a tener crecimiento cero. Incluso, el panorama que da el oficialismo no es alentador. Vamos tener un año de una crisis muy intensa si no se dan incentivos ni se acompaña a la producción, así el país no creo que salga.

Con tasas tan altas que fijó el Banco Central resulta complejo que recursos se vuelquen a inversiones. Además no se resolvió la presión tributaria ¿Cuál es su visión?

Dos cosas distintas. Las tasas que están manejando son las del mercado, justamente por el descalabro económico que estamos atravesando: hubo fuga de dólares y falta de inversiones. Las tasas son altísimas para un país que quiera desarrollarse.

La carga impositiva es tremenda. Cuando vos querés incentivar una actividad para que genere empleo y luego haya consumo, que es la cadena normal que hay que tener en un país en desarrollo, se ve afectada por la cuestión impositiva. La carga por empleado está por arriba del 56 por ciento en algunas actividades. Se necesitan medidas claras con incentivos, con quitas de algunos impuestos, ir eliminado los distorsivos que no ayudan al crecimiento.

¿Cree que en este contexto de presión impositiva puede crecer sin techo el turismo como lo planteó el gobernador Urtubey?

Como lo dijo el señor gobernador, efectivamente no hay techo en localidades como Salta y Chubut. Tenemos una riqueza en cuanto a recursos naturales para poder mostrar que son maravillosas. Por eso es muy importante lo que firmamos con el señor gobernador, este intercambio y cooperación turística. No solo venimos trabajando en esto sino también en ciencia y tecnología, con el Ministerio de Producción, con los hidrocarburos, es decir hay una agenda muy intensa. Cuando vos podés entablar esa agenda con una clara intención de poder colaborar, como ocurre con el gobernador Urtubey, esa intención sana de querer colaborar con la provincia, la verdad que nos sentimos agasajados por eso.

¿Cuál es su opinión sobre la mesa peronista alternativa que se formó días atrás con Urtubey, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto?

Que estén sentados en una mesa Juan Manuel, Sergio Massa, Schiaretti y Pichetto, me parece muy bien. Y que se quiera construir una alternativa política, buscando justamente lo que todos nosotros aspiramos en el interior, una Argentina soberana, un país realmente federal.

Uno ve en esa mesa los mejores actores que hoy tiene el país. Obviamente se van a ir sumando mucho más y eso es lo bueno, que se dio un puntapié inicial con personas que hoy tienen la capacidad suficiente como para poder administrar y sacar un país adelante. Entonces, esa alternativa que se está construyendo, yo lo aplaudo y lo festejo.

Su voto está con Sergio Massa, según publicaron medios nacionales.

Yo con Sergio Massa tengo una relación de amistad desde hace mucho tiempo por fuera de la política. Yo lo que he manifestado es justamente que Sergio tiene esa capacidad para poder ser candidato. Esa nota salió hace un tiempo. Yo veía y veo con agrado que Sergio Massa sea un candidato a presidente. Y también veo con agrado que Juan Manuel Urtubey pueda ser candidato a presidente, porque tiene la capacidad, la coherencia, la razonabilidad y el liderazgo. Por eso es muy bueno que tengamos una alternativa con estas personas y que puedan estar en un mismo espacio apuntando a un único objetivo que es mejorar el bienestar de todos los argentinos. Hoy con esta alternativa, todos los argentinos tenemos que estar orgullosos de tener a estas dos personas queriendo encarar un proyecto tan importante.

¿Cuál es el limite en la apertura que le ve a este espacio? Urtubey tiene desavenencias con algunos sindicalistas (los Moyano) ¿Es imposible que esté Cristina?

La verdad que no veo al cristinismo y al kirchnerismo enrolado en esto que quiere ser una alternativa. No lo veo. Pero son cuestiones... no me compete a mí. No veo que puedan ser parte de esta mesa, son concepciones totalmente distintas. Y lo que se busca es una alternativa de progreso, de desarrollo e inclusión. Hoy hay un nuevo modelo que se está gestando y ya viene cada uno demostrado lo que es capaz de hacer para poder trasladarlo en un conjunto a todo el país.

Con respecto al sindicalismo hay algunos más duros, menos duros, más críticos, menos críticos. Los sindicalistas cumplen un rol fundamental, defender los derechos de los trabajadores, pero siempre hay un límite, una línea que no hay que traspasar. Los sindicalistas tienen que trabajar para los trabajadores. La mesa sindical es muy buena, pero hay sindicalistas que no aportan ni tienen ganas de aportar y eso se irá viendo a lo largo del tiempo. Falta tiempo para recorrer.

En Chubut avanzaron causas contra la corrupción e incluso hay detenidos. Es bueno porque siempre se pide a la Justicia que actúe...

Exactamente. Nosotros somos una provincia que respetamos las instituciones, hemos dado muestras claras de ello. No nos quedamos simplemente solo en lo mediático. Hoy en la provincia tuvimos y tenemos un problema, un hecho de corrupción muy grave, que se desató en marzo, con detenciones a personas muy allegadas al exgobernador Mario Das Neves. Eso desencadenó otras detenciones de empresarios y exfuncionarios. Si queremos ser una alternativa de transparencia, de desarrollo, de honestidad, la Justicia tiene que actuar por sí sola.

¿Cómo avanza el desarrollo de los proyectos de energía eólica? ¿Cómo está el sistema productivo?

Nuestra provincia es netamente extractiva de hidrocarburos, gasífera, pesca. Tenemos unos recursos naturales realmente de excelencia, pero tenemos un grave problema que nunca le hemos aplicado el valor agregado. Por eso, digo que somos extractivos. No obstante, la planificación que yo tengo de mediano plazo como provincia es de desarrollo, de industrialización. La energía renovable acompaña porque cuando apostás, en nuestro caso a la eólica, apostamos a esa reconversión de la matriz. Cundo planificás una provincia a largo plazo sin tener la matriz energética es muy complicado.