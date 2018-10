Con 86 años, sale a las calles con viejas y nuevas banderas

“Jova Cruz es simplemente Jova”, nos aclara.

Escribir sobre ella se convierte en una tarea casi imposible porque no hay forma de encasillarse en un línea de tiempo, porque las imágenes, los recuerdos, los nombres, los presidentes, los gobernadores, las luchas en las calles y en “el comité”, los discursos que escuchó y los otros que la emocionaron hasta las lágrimas, las mesas, los panes, los amores y los rencores la formaron esa gran cuba de contradicciones que es una persona que se muestra tal como es. Y ella, con 86 años a cuestas, no tiene forma para que sus andanzas entren en una página de diario; su vida es para un libro.

Abre las rejas de su casa del barrio 20 de Febrero y desde antes de saludar dispara política: “Antes de tierra, techo y trabajo tiene que haber seguridad”, dijo, y luego recién vino el amable: “Buen día”.

Todo es para una lectura política picante. Es obvio que para ella la seguridad está antes del eslogan que Saúl Ubaldini usaba en la campaña contra Alfonsín. Es que Jova es una de las pocas que tiene el honor de llevar tatuada en su alma tres palabras “feminista, radical y libertaria”.

Radical

“Mi papá se llamaba Facundo Cruz y era radical de los buenos, de los de antes, y se casó con Isolina Casasola, que era de los conservadores, a los que antes les decían orejudos; pero en casa jamás hubo pelea. Yo por supuesto que me hice seguidora de las ideas de Hipólito Yrigoyen, como mi papá, porque en esos tiempos era como nuestro faro, no como los que están ahora, como ese Sanz o Nanni, o como muchos otros radicales en Salta que no entregaron”, dijo en un solo párrafo que te lleva desde 1916, cuando ganaron los radicales la primera Presidencia hasta la convención en Gualeguaychú, en 2015, donde el radicalismo ingresó al frente Cambiemos.

Libertaria

Cuando era joven se disfrazaba de “vaquera”, con sombrero y pistola de juguetes y se iba a los bailes de la Sociedad Italiana, la Española, del Bochín y hasta de Rivadavía. “Los disfrazados entrábamos gratis”, ríe. Andaba en bicicleta todo el día y había libertad por las calles de la Necochea y Sarmiento para caminar a toda hora sin ningún problema de inseguridad. Es por eso que ahora se siente presa en su casa con verjas de dos metros de alto.

Una foto de su casamiento sobre el descanso de una escalera gris le excita el recuerdo. Mira a esa muchacha esbelta, bella, con un impactante vestido blanco, suspira y dice: “Todas las novias llevaban flores blancas y yo llevé ese día rosas rojas. Las escondí y las saqué justo antes de entrar a la iglesia. Así era de rebelde yo”, dijo sabiendo que el rojo y blanco está grabado en sus pupilas.

Jova se casó con Juan Carlos Arias y tuvo dos hijas Silvia y Sandra. Ésta última le dio tres nietos, un bisnieto y son los que revuelven la casa, su cocina y hasta el póster de Leando Alem con el puño levantado, que lo tuvo que esconder tras la puerta para que nadie lo toque.

Feminista

Jova es aquella mujer mayor que saltó a los medios durante la lucha de esa joven marea de pañuelos verdes, que siguen inclaudicable, por las calles y plazas del país.

“Yo tuve en mis manos el borrador de la diputada Florentina Gómez Miranda, allá por el 87, donde ya se hablaba de salud reproductiva. Yo se los pasé a Farizano y a mis correligionarios para que se debata y planté una postura, pero nada sucedió. Fue una pena porque fue una idea innovadora, pero en esos tiempos no había asambleas, mesas de discusiones ni debates y por eso no prosperó. Hoy en cambio hay una juventud que sale a las calles, que pelea, debate, discute y mueve los cimientos de esta sociedad, y del Partido también. Es por eso que yo ante eso me entusiasmé y salí a las calles, que fueron tomadas sin distinción de banderías, de organizaciones, de procedencias. Allí fuimos todas iguales con el pañuelo verde y es por eso que ahora soy mediática”, dijo a las carcajadas.

“¿Si me pregunta qué oficio tengo yo? es la de ser una militante radical, luchadora de toda la vida por los derechos de todas las personas.

Las miles de historia de toda una vida

Filmó películas, grabó discos y se encadenó para frenar un desmonte.

Jova Cruz tiene miles de anécdotas y da para quedarse a tomar una jarra completa de limonada que prepara en las siestas.

Actuó en el filme “Nosilatiaj. La belleza”, de Daniela Seggiaro, en la parte que se rodó en La Caldera hace unos años ya.

Como radical trabajó para las campañas de Bernardino Biella y de Jorge Raúl Decavi.

En las varias dictaduras que vivió dijo que también los radicales la pasaron mal. Tras la denominada “Revolución Libertadora”, de 1955, contó que no la dejaban salir con la bandera radical.

“Yo lo mismo me emponchaba con la bandera y salía corriendo por las calles y volvía rápido a mi casa”, dijo pícara. “La peor fue la última. Era común ver a los militares golpeando a los jóvenes. Una vez vi a una mujer solita en la plaza 9 de Julio con una bandera. Había tanto viento y ella era tan flaquita que flameaban juntas. Yo me acerqué, la saludé y me dijo que se llamaba Lucrecia Barquet. Ese día, y algunos más, yo la acompañé porque era muy peligroso ponerse a protestar y exigir por desaparecidos en los tiempos en que Lona hacía lo que quería”, dijo.

En la calle

Con la democracia apoyó a José María Farizano. Además participó en las distintas marchas por el boleto estudiantil, con los trabajadores de los hospitales, por despidos a estatales, y en el traspaso de la caja de jubilación.

Es creadora del grupo de narradoras Salta Cuenta y Raíces del Tiempo. Fue distinguida Amigos del Árbol y grabo un disco en latín para la Feria de Libro. Entre lo más curioso, dijo que frenó un desmonte en algún lugar olvidado por su memoria.