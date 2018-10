Cómo fue la fiesta Puma en Salta, las sorpresas y más

Ni el más fiel creyente de Los Pumas hubiera imaginado un arranque tan explosivo, una diferencia tan holgada, como así tampoco esperó ver la reacción australiana y un final al que también ya estamos acostumbrados. Pero igual hubo fiesta y, seguramente, el incondicional se fue conforme y disfrutó de todos modos, de principio a fin, de la séptima presentación del seleccionado argentino de rugby en el Martearena.



Es que Salta vivió una semana diferente desde que Los Pumas llegaron y se brindaron. Y la culminación de esta presencia ilustre se subió a una montaña rusa de sensaciones, con más de veinte mil personas (20.512 para ser exactos, gran mayoría de salteños), vestidos de celeste y blanco y toda la movida top con la que arrastra la UAR.

“Cuando no hay una explicación lógica siempre es mental. Nos cuesta creer que somos buenos para ganar estos partidos” (Mario Ledesma, coach de Los Pumas).

El fervor, las palmas y la arenga desde las tribunas se sintieron desde la clásica entonación de los himnos para este decimotercer enfrentamiento entre Argentina y Australia en suelo nacional. Y parecía que iba a ser la quinta victoria albiceleste (antes, Los Pumas habían ganado en 1979, en el 87, en el 97 y en el 2014). Pero no, el reto que recibieron los Wallabies en el entretiempo, más el quedo colectivo del equipo argentino armaron un segundo tiempo con más sorpresas que apagaron los ánimos e impidieron el éxito y la mejor marca en el Rugby Championship.

Más allá de la derrota, el salteño volvió a disfrutar de Los Pumas casi sin saber que el regreso se produciría recién en el 2020. El Gobierno buscará que sea en el 2019 pero el Championship se jugará de manera reducida por el Mundial de Japón. Los Pumas cerrarán este año con cuatro partidos en la ventana de noviembre.

En el medio, Salta tiró a la cancha toda su tradición con un ballet folclórico y el repiqueteo de los bombos de las comparsas para una transmisión internacional, cómo no.

Y el final, como para sacudir la resignación, llegó con las piñas de Tolu Lato sobre el rostro de un jugador argentino. El “yo no silbo” quedó de lado y la bronca del triunfo que no fue tomó la forma de un abucheo general. Pero el cierre fue con aplausos y el deseo de volver a ver a Los Pumas en Salta.