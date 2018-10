Los Pumas pasaron de las luces a las sombras y cayeron frente a los Wallabies

Parecía que la despedida de Los Pumas del Rugby Championship iba a ser a todas luces, con un triunfo rotundo contra Australia, y ese era el desenlace que ayer esperaban los salteños que concurrieron al estadio Padre Martearena. Pero el seleccionado argentino de rugby mostró las dos caras de la moneda en el mismo partido. Del contundente 31 a 7 con el que cerró el primer tiempo pasó a perder 45 a 34.

Los Pumas tuvieron la posibilidad de por primera vez terminar el Rugby Championship en el tercer lugar, justo por detrás de Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sin embargo, la actuación de los últimos 40 minutos alejó esa posibilidad, dejando a los argentinos en el cuarto puesto, el que ocupan desde el inicio de su participación en el torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur.

La sexta fecha del Rugby Championship se caracterizó por dar vuelta partidos que parecían perdidos. No solo le pasó a los Wallabies en nuestra ciudad sino también a los All Blacks en suelo sudafricano. Los campeones encontraron el triunfo en la última jugada, para imponerse 32 a 30.

El arranque de Los Pumas parecía destinar el partido hacia su tercer triunfo en el Championship. A los 2 minutos ya había marcado su try Pablo Matera escapándose por el centro de la cancha; dos minutos después fue Emiliano Bofelli el que aumentó el marcador. El tucumano Matías Orlando puso el tercero y Santiago González Iglesias marcó el cuarto y un penal.

Le salió todo bien al equipo que conduce Mario Ledesma; hubo buena defensa, manejaron bien la pelota en las situaciones ofensivas y el scrum fue siempre para adelante. Todo eso anuló cualquier intento de los Wallabies, que a esa altura no podían creer lo mal que jugaban y la diferencia que había en el marcador. Los 24 puntos de diferencia estaban justificados y nada hacía presagiar lo que sucedió en el segundo tiempo.

Michael Cheika, entrenador australiano, esperó a sus jugadores el vestuario dispuesto a un lavado de cabezas. No se guardó nada en la charla y con un enérgico tono logró que sus dirigidos entraran al segundo tiempo con otra actitud. En once minutos los Wallabies ya habían reducido la diferencia a tres puntos, a los 24’ ya estaban al frente, invirtiendo los papeles. Los Pumas terminaron reducidos a solo ver como inexplicablemente el partido se les terminó yendo de las manos.

Argentina terminó apagada, en la sombra, sin reacción y dejando una imagen preocupante de cara a los desafíos que tiene por delante. Todo hacía soñar con una fiesta completa, en todo sentido, pero Australia supo revertir su mala actuación y llevó a la mínima expresión a la Argentina.

La noche colorida terminó siendo fría para los de Ledesma, que se irá con una sensación agridulce de su primera experiencia como entrenador de Los Pumas y pensando en lo muchos errores que debe corregir para los desafíos que se vienen.

La síntesis

ARGENTINA 34 AUSTRALIA 45

N. T. Chaparro S. Sio

A. Creevy F. Fainga’a

R. Herrera T. Tupou

G. Petti I. Rodda

T. Lavanini A. Coleman

P. Matera N. Hanigan

M. Kremer M. Hooper

J. O. Desio D. Pocock

G. Bertranou W. Genia

N. Sánchez B. Foley

R. Moyano M. Koroibete

J. De la Fuente K. Beale

M. Orlando R. Hodge

M. Moroni I. Folau

E. Bofelli D. H. Petty

DT: M. Ledesma DT: M. Cheika

Tantos. PT: 2’ try de Matera conversión de Sánchez (Arg); 4’ try de Bofelli conv. de Sánchez (Arg); 15’ try de Hooper conv. de Foley (Aus); 29’ try de Orlando conv. de Sánchez (Arg); 34’ try y conversión de G. Iglesias (Arg); 39’ penal de G. Iglesias (Arg). Parcial: Argentina 31 - Australia 7. ST: 4’ try de Rodda conv. de Foley (Aus); 8’ try de Folau conv. de Foley (Aus); 11’ try de Petty conv. de Foley (Aus); 21’ penal de G. Igle

sias; 24’ try de Hooper conv. de Foley (Aus); 26’ try de Petty conv. de Foley (Aus); penal de Foley (Aus).

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: J. Peyper

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP B Pts.

N. Zelanda 6 5 0 1 5 25

Sudáfrica 6 3 0 3 3 15

Australia 6 2 0 4 1 9

Argentina 6 2 0 4 0 8

Resultados

Sudáfrica 30 - N. Zelanda 32

Argentina 34 - Australia 45