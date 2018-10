Las noticias falsas están de moda

Las noticias falsas o “fake news” como las definió el presidente Trump, se impusieron en las elecciones presidenciales estadounidenses y en la crisis de Cataluña. Han generado profundos debates sobre libertad de prensa, derecho a la información y el valor del periodismo. También provocaron cambios en las formas que Facebook, Twitter y Google distribuyen los contenidos, ya que por esos canales las noticias falsas se propagan como reguero de pólvora. La gravedad de las noticias falsas yace en la intención premeditada de quien las compone y en el objetivo de lograr una acción determinada, como ocurrió en EEUU, España o con el Brexit. Este engaño de la era de la posverdad, potenciado por usuarios desprevenidos y medios y periodistas descuidados, ha intensificado la aguda crisis de credibilidad y confianza en la comunicación y sus comunicadores.

Ante la proliferación de noticias sensacionalistas en cualquier época, la gente aprendió a diferenciar a esos medios y tomar con pinzas sus contenidos. Ahora, sin embargo, ante la saturación informativa y las infinitas formas de obtener información, resulta más difícil separar la paja del trigo. El problema no solo radica en que Facebook y Google sean usados para desparramar mentiras, sino la simpleza con la que cualquier usuario puede replicarlas, más allá de tener o no mala intención. Revertir esta situación no será fácil.