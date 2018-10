Compensación para puesteros

La comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones del Concejo Deliberante capitalino otorgó dictamen favorable para que se trate un proyecto de declaración solicitando que "se habilite por cuatro días el uso de un espacio público sin cargo, a fin de compensar a puesteros que abonaron derecho de espacio para las festividades del Milagro".

La solicitud estará dirigida al Ejecutivo municipal de la ciudad de Salta, se anticipó desde el Concejo Deliberante.

La reunión fue presidida por el titular de la comisión, Martín Del Frari (FCPV) y participaron los concejales miembros, Mónica Torfe (UCPS) y Raúl Córdoba (Radicales por los vecinos).

Tras el encuentro se hizo conocer que el texto del proyecto manifiesta que "la compensación deberá otorgarse preferentemente sábado y domingo, en un lugar a determinar por la Subsecretaría de Control Municipal y la Dirección de Espacios Públicos".

El informe que se emitió desde el cuerpo deliberativo señala que la iniciativa es impulsada por la concejal Sandra Vargas (UCR) y agrega que "el objetivo de la iniciativa es compensar a los puesteros que abonaron por el derecho al espacio en las festividades del Milagro".

Reunión

En una reunión realizada a fines de septiembre, el titular de la Subsecretaría de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, estuvo en el Concejo Deliberante para responder a inquietudes de los ediles sobre aspectos de la venta ambulante.

En ese encuentro también fue consultado sobre el proceso de habilitación de los puestos de venta instalados en el parque San Martín durante la novena del Milagro.

De esa reunión, de manera oficial se informó que el funcionario detalló que "todo se realizó mediante la Agencia de Recaudación Municipal, la cual se trasladó a las oficinas de Control para que se realice la recaudación pertinente en el lugar y se entreguen los recibos como corresponde, los cuales fueron cargado en la red Itron, quedando así registrados; el sábado 15 no se emitieron comprobantes porque no se cobró a nadie, ya que no teníamos sistema para emitir los recibos".