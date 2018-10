Reportan falta de insumos para la atención sanitaria

Profesionales de algunos centros de salud de las zonas sur y sudeste de la capital salteña dijeron a El Tribuno que desde la Nación y desde la Provincia llegan menos medicamentos y materiales odontológicos de los que solían llegar.

Una fuente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta consideró que "hay recursos que están limitados por parte de Nación, que provee en la medida que se puede", y que "hay problemas con insumos odontológicos porque generalmente se importan". Sin embargo, el director del Programa de Odontología, Mario de la Zerda, manifestó que los servicios tienen insumos para la atención, aunque admitió que hay demora en la entrega.

En el centro de salud 57, en Santa Ana II, revelaron que hace un mes se normalizó la entrega de material de salud sexual y reproductiva. Contaron que durante tres meses no hubo dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos ni inyecciones anticonceptivas. Comentaron, además, que el programa Remediar, de Nación, les manda menos medicamentos de los que piden o que algunos que llegan están vencidos. "Nos dan pero no lo que queremos", plantearon.

El jefe del centro de salud 9 de Villa Lavalle, Juan Marcelo Álvarez, manifestó que si bien a principios de año hubo partidas de vacunas demoradas, tienen medicación para atención primaria, aunque falta para las enfermedades específicas, de las que antes se encargaba el programa nacional Profe -ahora se llama Incluir Salud y lo gestiona la Provincia-, que atiende a personas con discapacidad o que necesitan medicación especial.

"Antes el Profe tenía su propia farmacia y se encargaba de eso. Ahora mandaron para acá a los pacientes pero nosotros no tenemos esa medicación. Entonces tienen que venir acá, les firmo que no tengo abastecimiento y después tienen que volver a la unidad de Profe y ellos los derivan a la farmacia para que se la den. A ese trámite antes no lo hacían y por eso tengo quejas de esos pacientes", explicó.

Álvarez señaló que el plan nacional Sumar permite que los centros de salud cuenten con dinero para usar para sus necesidades, excepto para adquirir medicamentos. "Al centro de salud que está bien gerenciado nunca le van a faltar insumos básicos", aseguró.

Déficit en odontología

El jefe interino del centro de salud 29, de Finca Independencia, el odontólogo David Guanca, lamentó una fuerte caída de los insumos odontológicos que llegan desde la Provincia y de los medicamentos que envía la Nación. Explicó que para reponer estos faltantes deben recurrir al plan Sumar y al hospital Papa Francisco.

El director del Programa de Odontología del Ministerio de Salud Pública de Salta, Mario de la Zerda, aseguró que hay demora en la entrega de insumos odontológicos porque el 90 por ciento de estos se importa y sus precios están atados al dólar, que casi ha duplicado su valor en los últimos cinco meses. Sin embargo, manifestó que los servicios tienen insumos para la atención.

"Los precios de los insumos están dolarizados porque casi todos son del exterior. Por ese motivo nuestros proveedores de Buenos Aires cotizaban a un dólar de 20; después de 30, y así... En muchos casos no quieren dar ni precios", confesó el funcionario. Explicó que las compras se hacen por licitación pública y que el proceso puede durar tres meses. Por eso cuando tienen que entregar los productos el precio es otro y se deben arreglar las cargas.

"Puede ser que algún insumo les haya faltado por unos días pero para la atención sí los tienen", consideró el funcionario, quien reveló que la provisión fue normal hasta el 30 de junio último.

De la Zerda declaró que, ante la falta de algún insumo, el centro de salud lo compra con el dinero que ingresa por arancelamiento de obras sociales o por el plan Sumar. "Es todo dinero que se factura dentro del Estado", analizó el profesional, quien deslizó que en algunos casos se trata de falta de gestión. "Cuando alguien me dice que no tiene insumos, inmediatamente intervengo yo", afirmó.

El director del Programa de Odontología de la Provincia reveló que hay casi 300 consultorios odontológicos en la provincia y 400 profesionales que trabajan en los hospitales y centros de salud. "En general, están funcionando los servicios", observó.

Preocupación del sector

El 3 de octubre último, cuando se celebraron el Día de la Odontología Latinoamericana y el Día del Odontólogo, desde el colegio profesional alertaron por la suba altísima que tuvieron los insumos que usan para trabajar y por los pagos demorados de las obras sociales.

En esta ocasión, el presidente de mesa directiva, Carlos Giménez Serrano, expresó: "Vivimos momentos de mucha tensión en la comunidad odontológica, producto de la dolarización de los insumos y de las demoras en los pagos de las obras sociales, pero desde el Colegio llevamos un mensaje conciliador y de diálogo en aras de lograr estabilidad, promoción y dignificación del profesional salteño".

Déficit en salud sexual

Según los datos de “A qué precio”, un observatorio en compras públicas de salud realizado por Chequeado, La Nación Data y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, las cantidades de anticonceptivos y preservativos distribuidos por el Gobierno nacional disminuyeron en los últimos dos años, con una caída muy fuerte en 2016 y una recuperación en 2017, pero que todavía no llega a los números distribuidos en 2015.

“Dado que entre las adolescentes el 43% declara acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita, la provisión del Estado es fundamental”, analizaron.

En el país el 59% de los embarazos no son intencionales, una proporción que sube al 68% entre menores de 19 años, de acuerdo con datos que presentó el Estado nacional en 2017 en el Plan de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.