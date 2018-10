Se lanzó el plan de seguridad alimentaria

Recientemente, en Rosario de la Frontera, las autoridades municipales presentaron un plan de seguridad alimentaria. El proyecto permitirá asistir a los niños para su desarrollo integral y a vecinos que lo demanden para poder fomentar el apego con la familia, seguimiento y apoyo escolar a través de talleres familiares, hábitos y alimentación saludable, mediante la creación de un fondo municipal, que ayude, además, a mitigar la crisis que se vive.

A partir de un relevamiento efectuado, la gestión municipal decidió crear el programa que comprende una afectación del 2% de la recaudación municipal para sostenerlo con un destino específico: el 50% de este programa será destinado al apoyo de comedores y merenderos vigentes, y el otro 50% reforzará todos los módulos alimentarios que se entregan, tanto en el ejido urbano como en las zonas periféricas. La asistencia no será mediante recursos financieros sino con mercadería, que será consensuada a través de menúes elaborados por profesionales y nutricionistas.

El intendente Gustavo Solís presentó el plan acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Mónico, la secretaria de Acción Social, Blanca López, y la directora de Primera Infancia, Julieta León. Además estuvieron presentes directores del gabinete municipal, autoridades policiales, eclesiásticas, responsables de comedores infantiles y medios de prensa.

En la conferencia, el mandatario explicó que, "nosotros no somos ajenos a la situación de crisis que vive nuestro país, por lo que queremos anticiparnos a los acontecimientos derivados de esta crisis, es importante la alimentación de los niños por una cuestión esencial, un niño que no se alimenta bien, su cerebro no tiene las capacidades para poder aprender".

"No vamos a trabajar al programa como una simple dádiva, necesitamos remover las causas por la cual ese niño asiste a un comedor para poder tener satisfecha esa necesidad".

"Luego vamos a comenzar a relevar y asistir en la cuestión educativa, queremos que los niños que asisten a un comedor tengan un seguimiento en la cuestión académica, si alguno no va a la escuela, que vayan, y aquellos que van que tengan un buen rendimiento" finalizó el jefe comunal.