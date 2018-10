“Me parece que no es necesario establecer la educación sexual integral como orden público”

A dos años de su gestión, la ministra de Educación, Analía Berruezo, al parecer está tratando de ponerse al día con una materia pendiente en Salta desde hace 12 años: educación sexual integral (ESI). La polémica se reavivó en la sociedad tras el debate por la legalización del aborto y las modificaciones que se plantean en la Ley nacional 26.150.

En diálogo con El Tribuno, Berruezo se mostró a favor de la reforma de la normativa ESI, pero no del todo. Sin confirmar, adelantó que desde el año que viene se dictaría ESI en todos los niveles, como un espacio curricular con una carga horaria de dos horas semanales. “Sería un espacio evaluable no promocional”, dijo.

¿Qué es la educación sexual integral conocida como ESI?

Lo que se manifiesta en la ley está compuesto por distintos ejes, no tiene que ver solo con el aspecto biológico sino también psicológico, ético, evolutivo y social. Por lo que la educación sexual integral se compone de distintos elementos que hacen de ella la integralidad del ser humano.

A nivel nacional se trabaja en las modificaciones de la Ley ESI 26.150 (y 26.206) ¿cuáles son los principales cambios que se plantean?

En lo que se vio en los medios, porque no es algo que se haya planteado puntualmente a los ministros de Educación. Una modificación está relacionada con el aspecto desde donde se toma la educación sexual integral, no se deja de lado en ningún caso la integralidad ni la transversalidad, sí se incorpora la posibilidad de que sea una materia o un espacio. Por otro lado, se acota la temática de 272 a 42 temas distribuidos por niveles, no por años, desde inicial hasta educación superior. Y se incorpora en el artículo primero la formación de los nuevos docentes.

¿Usted cree que estos cambios deben realizarse?, ¿por qué?

Sí, estamos convencidos de que deben realizarse porque los resultados obtenidos a partir de la ley de 2006 no son los esperados. Eso es multicausal, pero quizá sea por la amplitud de los temas a desarrollar transversalmente que generó el desinterés de tratarlo en cada disciplina.

Cree que debe ser declarada de orden público y qué opina del artículo 5, que se quiere modificar...

Me parece que no es necesario establecerlo como orden público, creo que es importante que todos cumplamos. El caso del artículo 5 de la Ley 26.150 creo que se debe mantener tal cual, cuando uno elabora una propuesta institucional, no solo de educación sexual, la propuesta de la escuela está conformada por varios aspectos que tienen que ver con su ideario y cuando esa institución, de gestión pública o privada, lo presenta ante la comunidad, esta lo analiza. Yo en lo personal, incluso el equipo que trabaja conmigo, estamos de acuerdo con el artículo 5 de la ley.

¿No le parece que este artículo ha sido y es un obstáculo para que realmente se cumpla con la ley?

No, no tiene que ver con el cumplimiento de la ley en una institución pública o privada, confesional o no confesional, en el caso de los privados. Me parece que ese artículo no determinó que el 78% de los chicos perciban en sus egresos que no tuvieron contenidos de educación sexual o bien de violencia de género porque las instituciones en general de educación secundaria brindan educación sexual, pero los chicos siguieron manifestando en sus exámenes que no lo hicieron y no tiene que ver con el ideario.

Los que están en contra de las modificaciones de la ley ESI sostienen que esta contiene “ideología de género”. Para usted qué es ideología de género y si el proyecto plantea algo que se llama ideología de género.

En primer lugar la ley, la propuesta que hay, el postítulo que se está dictando en Salta, la Ley 26.150, la resolución 340/18 ninguno tiene en su esencia ideología de género. La educación es científica y la ley de educación sexual y la resolución 340 de 2018 sancionada en mayo es científica.

Los contenidos que se brindan en la escuela tienen que ver con distintos elementos que componen la educación como una ciencia, y por lo tanto la profesión docente como una profesión que brinda conocimientos científicos. Con lo cual no estoy de acuerdo en que exista una ideología en particular, en este caso, de género, entendiendo dos conceptos que en realidad se manifestaron como iguales en algunas contradicciones a la propuesta de educación sexual: perspectiva de género e ideología de género.

La ideología se puede manifestar no solo en educación sexual sino en cualquier disciplina. Ahora bien, subjetividad va a existir siempre, porque somos sujetos transmisores del conocimiento, tenemos que buscar todas las maneras posibles de atacar esa subjetividad propia a partir de la transmisión de una disciplina científica lo más objetiva posible.

Las campañas que circulan por las redes sociales y los grupos de Whatsapp también difunden que las modificaciones de la ley ESI promueven la masturbación, la pornografía, el cambio de género de niños a partir de los 5 años y la exclusión de los padres en la educación de sus hijos. Usted está al tanto de esto y si se puede aclarar que cada una de estas consignas no están en el proyecto...

Vi algunas de las campañas, no todas. En algunos casos fueron planteadas incluso por los mismos Diputados el día que estuve presente -el martes pasado-, no estoy de acuerdo con esas campañas. Ese día hubo una manifestación por parte de todos los diputados, quizá de alguna pasividad del Ministerio con respecto a la comunicación. Estamos trabajando con todo el equipo de prensa para dar a conocer cuáles son los puntos claves relacionados con la enseñanza de la educación sexual integral y los invitamos a todos a visitar la página del Ministerio de Educación, porque allí ponemos los contenidos. También está la posibilidad de elaborar un documento propio desde la Provincia para socializarlo.

Usted habla de las diversas acciones que está haciendo el Ministerio en relación con la ESI, pero lo que los diputados le plantearon ese día es que el Ministerio debe aclarar públicamente cada una de estas consignas, sí forman parte o no de los contenidos. ¿Se va a hacer?

Aclarar algunos conceptos puede ser... en este caso ideología, por ejemplo. Se aclaró recién. La doctora -y diputada- Paredes explicó algo relacionado con la masturbación, que me parece importante tomar las palabras de ella: “No es algo que se enseñe, es algo que proviene de lo biológico del ser humano”. Hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta, pero aclarar cada una de las situaciones que se dan me parece innecesario. Que la gente sepa qué es lo que va a tener en contenidos, sí. Lo demás no es necesario me parece.

En Salta, ¿cuál es la situación actual de la ESI en las escuelas? Cómo se aborda, qué tan lejos o cerca estamos de la Ley 26.150 y este año qué cambió con la resolución 340 en comparación con los últimos 12 años de ley...

Salta tiene distintas realidades, según los departamentos y niveles. Este año se hicieron 50 mesas entre capital y el interior, con padres y adolescentes, y de ahí recabamos información muy interesante de perspectivas distintas que tienen de la educación sexual los chicos de primaria y secundaria. Hicimos encuentros donde había alumnos de séptimo y de secundaria, en algunos casos los de la primaria tenían una soltura en el tratamiento de los temas mayor que los de secundaria, justamente por la edad. Empezar a sistematizar la información fue enriquecedor.

Por otro lado, hicimos reuniones con consejos de rectores de todos los niveles, directores de públicas y privadas y pedimos sugerencias, nos dieron muchas. También las mesas intersectoriales que se hicieron en capital, La Poma, Embarcación, Rosario de Lerma y en otros departamentos fueron sumamente importantes para tomar decisiones.

Este año se recabó información y el 26 se hace la cuarta jornada sobre violencia de género y se está trabajando el operativo de embarazo no deseado ENIA, que es el que trabaja Nación debido a los resultados. Este año no hay prueba Aprender, por lo tanto no existirá esta pregunta de contexto, pero sí nosotros queremos ver el impacto, secundaria realizó un foro de jóvenes muy gratificante.

Teniendo en cuenta todos estos aportes, Salta va a trabajar o está trabajando en un programa de contenido, en un plan de estudio o un lineamiento propio sobre la ESI...

¿Qué se está haciendo hoy? Se está acompañando al dictado desde el equipo de ESI a cada una de las escuelas, pero también se elaboró un documento de la provincia, un libro que tiene el tratamiento de los temas de educación sexual particulares desde Salta, y también se usó documentación aportada por Nación. Antes de fin de año va a estar listo este libro, un grupo de docentes que realiza el postítulo (sobre ESI) ya lo está usando pero todavía no está impreso.

El Partido Obrero le presentó hace cinco meses un proyecto sobre ESI...

A mí no, lo presentaron a la Cámara, que lo eleva al Ministerio de Educación para ver el análisis, entiendo que ahora se discutirá en la Cámara de Diputados puntualmente. Hasta el día que asistí a Diputados (el martes pasado) había cuatro proyectos. Algunos muy desarrollados, recuerdo dos, el del PO y del diputado Chibán. Pero hay otros que proponen modificaciones del artículo 8 inciso U de la Ley de Educación de la Provincia, que habla de educación sexual, y hay un cuarto que entró ese día a la Cámara.

Algunos diputados le consultaron si se va a promover desde el Ministerio de Educación un proyecto propio, usted no lo destacó, pero ¿esto sería viable en caso de que la ley nacional se modifique y se declare de orden público?

Sí, puede hacerlo solo con las particularidades y teniendo por supuesto las base de la ley nacional. Si bien como provincia tenemos alguna autonomía, debemos legislar en base a la normativa nacional y es lo que estuvimos haciendo. Quizá lo que podemos hacer si se declara de orden público es la instrumentación con algunas particularidades provinciales, no se trató todavía en el Consejo (Federal de Educación), no avanzó este proyecto a nivel nacional, por lo tanto esperaremos a ver qué es lo que pasa y si se propone algo en la Cámara de algún diputado del oficialismo seguramente trabajaremos con ellos.

¿Hubo alguna denuncia formal ante el Ministerio de Educación contra la ESI o padres “objetores” que hayan presentando notas en las escuelas?

No hubo una denuncia formal, si recibí al Observatorio de Padres. Fue muy enriquecedora la charla, porque les quedó claro cuál era el tema, esto que hablamos al principio de cuál es el trabajo que está haciendo el Ministerio sobre ESI.

Hasta hace poco sostenía que era imposible que la educación sexual sea una materia, ¿por qué cambió de opinión?

Por una estructura bastante formal que tiene el sistema y que la tengo yo producto del sistema. En algún momento hasta intercambiamos opiniones con el gobernador porque él siempre sostuvo que la ESI tenía que tener un espacio puntual y en las reuniones le decía que no me parecía, que quién la va a dar. Cuando empezamos a transitar en las mesas, las discusiones con los chicos, donde nos reunimos con más de 3 mil alumnos, más de 2 mil papás, con el CFE y todos opinaban que debía ser una materia; empecé a repensarlo. Me parece que cambiar de opinión es justamente entender y hacer lo que la sociedad quiere.

¿Cuál es la propuesta más firme que hoy analiza Educación, sería para todos los niveles y a partir de cuándo?

La idea que todavía no está cerrada es para todos los niveles y modalidades, desde inicial hasta superior, como espacio curricular compuesto por varias disciplinas. Un módulo de dos horas semanales, 48 horas anuales. Estos sería desde que terminemos de aprobar el plan de estudios, el año que viene...

En caso de que las modificaciones de la ley ESI se aprueben y se convierta en orden público, ¿cómo se controlaría que se cumpla en todas las escuelas, especialmente privadas y confesionales?

Para cumplimentar la propuesta del diseño, de cualquier espacio en gestión pública y privada, hacemos supervisiones. Primero sugerimos, volvemos a visitar, si no hay una modificación orientamos y si no elaboramos un acta específica de modificación del diseño. De la misma manera que se hace en cualquier disciplina se haría con educación sexual. Los contenidos se cumplen igual, no hay diferencias.