Una jornada en donde la música y el arte fueron los protagonistas

Córdoba fue este sábado el escenario para el rock, rap, y hip hop de primer nivel con la primera fecha del Personal Fest 2018, el festival de música y entretenimiento más importante de Argentina. Con un lleno total, los fanáticos colmaron Plaza de la Música desde las primeras horas de la tarde en una jornada a pleno sol. Los presentes se desplazaron en masa entre los dos escenarios que no tuvieron descanso y vibraron al ritmo de importantes bandas que fueron muy generosas en sus presentaciones.

La banda californiana Cypress Hill fue la encargada de cerrar la noche con su hip hop de alto vuelo, y por el que muchos esperaron ansiosos. Más de 20 temas sonaron, incluidos varios de su más reciente disco de estudio Elephant on Acid luego de ocho años sin nuevo material.

El show tuvo la participación estelar del productor y DJ Mix Master Mike (parte de los históricos Beastie Boys) quien sumo su set durante toda la presentación. La banda recorrió además clásicos históricos para el deleite de los fanáticos como Tequila Sunrise, Insane in the Brain, Band of Gypsies y Rock Superstar.

La Plaza de la Música abrió sus puertas alrededor de las 16 y con el paso de las horas los fanático se fueron incrementando hasta estallar con la llegada de los mexicanos Molotov, que con su versatilidad a cuestas, repasaron sus mejores clásicos como Frijolero, Ginme Tha Power, Amateur y otros de su repertorio que la muestran como una de las bandas más potentes de rock en español.

Tambien fue de la partida Louta, que sorprendió con su propuesta artística visual, histriónica, con una puesta en escena musical y de gran plasticidad invitando al público a ser parte de su show.

El arte estuvo presente con Gaming de ayer y hoy, una imponente muestra de serigrafía de diseño rockero e intervenciones de microteatro fueron parte de la oferta de entretenimiento que invitó a los presentes a vivir una experiencia diferente, junto a los shows de sus artistas destacados.

La propuesta musical tuvo además a bandas como los ya consagrados Airbag, la banda mendocina en pleno ascenso Usted Señalemelo, el nuevo proyecto artístico de Fernando Ruiz Diaz: Vanthra, OnOff, XXL Irione y Rayos Laser completaron el line up.

No solamente los cordobeses disfrutaron del espectáculo sino que fanáticos provenientes de distintas provincias arribaron a la ciudad mediterranea invitados por el importaante line up que ofrecía el festival.

En un aparte Juan Manuel Fernandez, líder de la banda de rap XXL Irione se mostró emocionado por la posibilidad de conocer a los integrantes de Cypress Hill. Más allá de ser parte de la lista de artistas que los organizadores eligieron para el festival, este jóven bonaerense se dedica a la música hace 19 años ‘fue muy fuerte para mi cruzarme con Cypress, nunca pensé que compartiría escenario con ellos. Yo me crié en un barrio de calles de tierra y estar acá es una locura‘, comentó el rapero a El Tribuno.

Asunción y Buenos Aires

Luego de su paso por Córdoba, Personal Fest continuará su recorrido en el Jockey Club de Paraguay, el jueves 8 de noviembre, que tendrá a Robbie Williams y a Los Auténticos Decadentes como sus principales figuras.

El festival concluirá el sábado 10 y domingo 11 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires con los shows de Robbie Williams, Lorde, , MGMT, Death Cab For Cutie, Warpaint, Zoé, Mercury Rev, Rob Da Bank, Satélite 23, Airbag, Leo García, Indios, Usted Señalemelo, Deerhunter, Connan Mockasin, Cuco, Vanthra y muchos artistas más.

Además, este año Personal Fest continúa con su propuesta de Sideshows: The Chainsmokers (7 de octubre en el Hipódromo de San Isidro), Cypress Hill (13 de octubre en Museum), Zoé (9 de noviembre en Niceto), Connan Mockasin + Cuco (12 de noviembre en Niceto) y Warpaint (13 de noviembre en Niceto)

Como parte de la evolución de la plataforma del Personal Fest, este año se lanzaron los canales de comunicación propios para que los fanáticos interactúen con toda la información y novedades del Personal Fest durante todo el año. Web: www .personalfest.com.ar, instagram, facebook y twitter: personalfest.