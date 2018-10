“House of Cards”: Claire Underwood publicó un aviso fúnebre en Clarín y La Nación

El personaje de Robin Wright conmemora el aniversario de la muerte de Frank, que era interpretado por Kevin Spacey, separado de la serie por las denuncias de acoso sexual. Ya es sabido que las denuncias por abuso sexual condenaron a Kevin Spacey al ostracismo, y que uno de los trabajos más importantes que perdió fue el protagónico de House of Cards.

En los últimos días, dos adelantos de la nueva temporada de la serie revelaron que su personaje, Frank Underwood, murió. Hoy, como parte de la campaña de publicidad de la serie, en las ediciones de papel de Clarín y La Nación apareció un aviso fúnebre conmemorativo del primer aniversario de su muerte. Lo firma Claire Underwood, presidenta de los Estados Unidos de América (según la ficción, claro).

Underwood, Francis J. (1959-2017) En conmemoración del aniversario de la muerte de mi esposo y expresidente. De ti, me quedo con lo mejor. Claire Underwood, presidenta de los Estados Unidos de América.

El aviso figura en el centro de una página totalmente en blanco a excepción del pie, donde está el logo de la serie: una bandera estadounidense invertida.

El Día de los Muertos

La sexta temporada se estrenará el 2 de noviembre -casualmente, o no, es el Día de los Muertos- y constará de ocho episodios. En uno de los adelantos, Claire (Robin Wright) dice "mi marido murió". En otro, se la ve parada delante de la lápida de su marido. "Te diré esto, Francis. Cuando me sepulten a mí, no será en el patio trasero. Al expresar sus condolencias... Tendrán que hacer fila", dice la presidenta.

A continuación, se ven dos lápidas: la de Calvin T. Underwood, padre de Frank, y a su lado, la de "Francis J. Underwood, 1959-2017, 46to presidente de los Estados Unidos de América". Ahora se suma la fecha exacta de su muerte, ocurrida el 7 de octubre de 2017.

Fuente: Clarín