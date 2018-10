Messi salvó a Barcelona de una derrota ante Valencia

Messi salvó al Barcelona de una derrota ante Valencia. Los catalanes no pueden despegar en la liga española y hace 3 partidos que no ganan.

Valencia, en su cancha, comenzó ganando el encuentro desde los 2 minutos de juego. El defensor argentino Ezequiel Garay marcó de cabeza el 1 a 0.

Pero Lionel Messi, como casi siempre, salvó a su equipo con una genialidad: caño a un rival, pared con Luis Suárez y un golazo con el sello particular de la Pulga.

El partido fue de ida y vuelta. Barcelona intentó llevarse los tres puntos y tuvieron sus posibilidades, pero no fue suficiente.

Los dirigidos por Valverde se ubican como escoltas junto a Atlético de Madrid de Simeone. Sevilla es el líder solitario. Real Madrid ocupa el cuarto puesto.