Iturrieta: “Trato de hacer mi historia en Gimnasia y Tiro”

Su apellido está muy vinculado a la historia grande de Gimnasia y Tiro pero, a pesar de su juventud, Joaquín Iturrieta quiere escribir su propia historia en la Vicente López.

Ya afianzado en el mediocampo, Joaquín remarcó el presente del albo que lo tiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación, tras el triunfo frente a San Martín de Formosa.

“Estoy muy contento por la actuación que viene teniendo el equipo, nos recuperamos en la tabla, sobre todo por los puntos increíbles que perdimos contra Zapla”, sostuvo el joven jugador de 24 años.

Durante los primeros partidos a Iturrieta se lo vio incómodo en una posición poco habitual para el desempeño que realiza en el campo de juego. Arrancó de volante por derecha pero hoy Riggio lo volvió a poner como volante central, la posición que mejor le sienta.

“No era una posición donde estaba acostumbrado pero siempre digo que hay que estar donde el técnico lo pida. Primero no agarraba mucho la pelota, después lo consensuamos con el entrenador y ahora me siento muy cómodo, tanto en lo futbolístico como en lo físico, y con confianza”.

Isidro, su padre, quedó en las gloriosas páginas de Gimnasia y Tiro con el que consiguió dos ascensos como jugador y obviamente es una palabra autorizada cada vez que le realiza alguna crítica en cuanto a su juego.

“Mi familia empezó a venir a la cancha contra Sarmiento de Chaco, es lindo verlos en la tribuna, después del partido hacemos un análisis interno con mi papá. Uno sabía desde el primer momento que si me llegaba a tocar jugar en Gimnasia, los ojos iban a estar puestos en mi por lo que vivió mi papá en el club, pero yo trato de hacer mi historia dando todo por esta camiseta, lo tomo así”.

El mediocampista del albo es otro de los jóvenes valores que defienden la camiseta en el campo de juego junto a Joaquín Mateo, Álvaro Cazula y Luciano Herrera.

“Vivir este momento es ideal, lo disfrutó con ellos que lo están haciendo de una manera extraordinaria. También tenemos gente de experiencia que nos aconseja, este plantel tiene hambre de gloria”, comentó.

Gimnasia quedará libre en la próxima fecha de entresemana y recién volverá a jugar el próximo domingo en Corrientes frente al líder y único invicto de la zona 4, Boca Unidos.

“Tenemos una semana larga y linda para trabajar más, sobre todo porque se consiguió un resultado positivo en el último partido. Ahora nos enfocamos para ir a Corrientes y traer un buen resultado ante un gran rival”, analizó.