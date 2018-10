“A mí Rossi me da seguridad, confío mucho en él”

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, exaltado contra el árbitro Darío Herrera en el campo de juego tras el final del partido ante Racing, buscó bajar el tono en la rueda de prensa posterior, aunque sembró suspicacias al afirmar que “está claro lo que pasó hoy y en los clásicos anteriores”.

“Ustedes tienen las imágenes, uno protesta o se queja y le dice algo al árbitro con respeto, pero no quiero hablar del árbitro”, sostuvo Guillermo reclamó supuestas posiciones adelantadas en los goles de Lisandro López.

“Prefiero no hablar de los árbitros, me quedo con la actitud de los jugadores, que aun perdiendo 2 a 0 lo fueron a buscar, con huevo y fútbol”, sostuvo el Mellizo, quien en el final del partido mantuvo un cruce con el arquero de Racing, Gabriel Arias, y con un ayudante de Eduardo Coudet.

Consultado sobre Ricardo Centurión, Barros Schelotto tuvo palabras de elogio para el futbolista de Racing, que fue insultado por algunos de los jugadores de Boca, compañeros en el equipo xeneize en el pasado.

“Es un jugador con nivel europeo, hoy está en Racing, le deseo lo mejor y espero que en el futuro vuelva a Boca”, señaló sobre Ricky.

En cuanto a Cristian Pavón, explicó que padeció una dolencia muscular que lo bajó de la lista de la Selección argentina para la gira por Arabia Saudita.

En relación al puesto de arquero, elogió a Agustín Rossi por haber tapado un mano a mano cuando el partido estaba 0 a 2, dándole vida a Boca.

“A mí me da seguridad, confío mucho en Agustín”, afirmó sobre Rossi, y agregó: “Ahora voy a hablar con (Carlos) Lampe, pero va a atajar el mejor”, concluyó.