Coudet: "Contra algunos equipos siempre me pasan cosas raras"

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, expulsado cerca del final del partido que Boca empató de manera agónica en Avellaneda, expresó su malestar al considerar que hubo fallos del árbitro Darío Herrera que perjudicaron a su equipo.

"Contra algunos equipos siempre me pasan cosas raras", sostuvo "Chacho" en conferencia de prensa, aunque también reconoció haberse excedido en las protestas.

"Uno a veces protesta de más, no está bien la reacción. Espero que las sanciones o lo que se pueda decir sean parejas para los dos lados", afirmó el técnico de la "Academia". .

En cuanto a las jugadas polémicas reclamadas, Coudet mencionó la tarjeta amarilla para Lisandro Magallán por agredir sin pelota a Guillermo Fernández, en una jugada que pudo ser expulsión, a los 28 minutos del segundo tiempo.

También refirió a lo ocurrido con Cristian Pavón, quien increpó duramente al cuarto árbitro, Germán Delfino, por una clara falta de Renzo Saravia no cobrada por el juez Darío Herrera en el epílogo del primer tiempo.

Coudet dijo que alguien les aseguró que Delfino había informado a Pavón, por lo que iba a ser expulsado y se quedaría en los vestuarios, algo que finalmente no ocurrió.

"Esperábamos que arrancara el segundo tiempo para ver si Pavón estaba expulsado, nos dijeron que estaba informado como expulsado.

Se ve que la información era mala", explicó sobre esto.

En cuanto al partido, Coudet opinó que "Racing mereció ganar" y atribuyó el empate boquenes a "las fallas en la definición" de los futbolistas locales.

Por otro lado, lamentó no haber podido hacer a tiempo el cambio de Matías Zaracho, expulsado a los 38 minutos del segundo tiempo por doble amonestación.

"Iba a entrar Neri Cardozo por Zaracho y viene esa jugada (foul sobre Agustín Almendra). Fueron 20 segundos, lo que tardás en llamar y hacer el cambio, lo estábamos por hacer", agregó.