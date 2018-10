Ahora Carrió arremetió contra Macri: "Perdí la confianza en el presidente"

“Si esto no cambia, mi relación será irreversible” dijo la diputada de la Coalición que quiere lejos del Gobierno a Garavano.

Si bien venían con algunas diferencias, en las últimas horas la alianza entre Mauricio Macri y Elisa Carrió parece que está terminando de romperse. Anoche, Lilita terminó una de las semanas de mayor tensión interna en Cambiemos con una frase demoledora: "Perdí la confianza en el Presidente".

En diálogo con diario La Nación repitió varias veces que "se rompió el pacto contra la impunidad" que tenía con Macri. No obstante, aseguró que va a "garantizar la gobernabilidad", que no se va a ir de Cambiemos y que ella no es como el exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.

Y añade: "Hay un desacuerdo profundo". Se refiere al desplazamiento de tres funcionarios de la AFIP, cuya continuidad ella había reclamado por su activa participación en investigaciones de corrupción contra figuras como Lázaro Báez

"La hipótesis que plantea Carrió es muy delicada. Atribuye a la AFIP falta de voluntad para contribuir con el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la investigación de los cuadernos de las coimas, con el fin de proteger a la familia del Presidente", según La Nación.

"Toda la información de Iecsa [la empresa que dirigía Ángelo Calcaterra, primo de Macri] no se la dan a Bonadio", sostuvo a ese medio la líder de la Coalición Cívica, aunque no responsabiliza al titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli, que según ella "es un chico bárbaro", sino a directivas políticas superiores.

Y agrega: "Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con [Ricardo] Echegaray y su gente".

"Carrió se había reunido con Cuccioli a principio de la semana y había pedido no remover a Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Carlos Bo. Pero Cuccioli se juntó con Macri anteayer y los tres funcionarios quedaron afuera. Para Carrió, es la demostración de que Macri tomó la decisión", de acuerdo a La Nación.

En ese contexto, la AFIP emitió anoche un comunicado en el que explica que el objetivo del cambio fue "promover el ascenso de funcionarios de larga carrera" y que "estas modificaciones no obedecen a ningún condicionamiento político, ni frenan ninguna investigación en marcha". Fue la única respuesta oficial del Gobierno.