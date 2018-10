Promueven en los niños el desarrollo socioafectivo

Este mes los operadores involucraron en el proyecto a las familias que asisten a los Centros de Primera Infancia de Rivadavia Banda Sur.

Realizan un estudio sobre el desarrollo de las funciones cognitivas y socioemocionales de los niños y adolescentes de Rivadavia Banda Sur. Los responsables de ejeceutar este proyecto son los especialistas del Ministerio de la Primera Infancia y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Durante la primera etapa de implementación se entrevistan a las familias y los equipos institucionales que trabajan en el territorio.

Las acciones forman parte del Proyecto de diagnóstico e intervención de recursos cognitivos y socioemocionales en niños y adolescentes que lleva adelante Conicet en los sectores de mayor pobreza de todo el país.

En relación a estos trabajos, el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, destacó que "la crianza es un momento crucial para moldear las competencias de una sociedad. Por eso en la Primera Infancia se encuentra la clave para detener el circulo viscoso de la pobreza. Es vital que los Estados reflexionen sobre qué ser humano estamos pensando y creando para las sociedades del futuro".

En este sentido, el diagnóstico se focaliza en el análisis de la inteligencia sensorio-motriz de cada niño, sus funciones ejecutivas, la postergación de la gratificación, el nivel apego, empatía, y las habilidades sociales.

"Cada espacio, cada región presenta realidades diferentes. Por eso es vital conocer a fondo la realidad de cada familia y diseñar acciones que se adapten a sus necesidades puntuales. Así lograremos ampliar la efectividad y el alcance de cada acción de gobierno, llevan las soluciones del Estado directamente a quienes la necesitan. Sin necesidad de Involucrar a intermediarios", concluyó.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es determinar de qué manera influyen los indicadores seleccionados sobre las estrategias y modos de sociabilización que desarrollan los pobladores durante su primera infancia, niñez y adolescencia.

Interculturalidad

Esta es una propuesta de intervención intercultural que busca ampliar las oportunidades de desarrollo de los recursos cognitivos y socio-afectivos y de las capacidades familiares, especialmente de aquellos niños que crecen en situación de pobreza. "No tiene sentido hablar del desarrollo psicosocial de un niño cuya supervivencia física esté en peligro, al mismo tiempo que no es sensato preocuparse sólo por la supervivencia del niño y no por el desarrollo de sus potencialidades y la calidad de su vida futura". A medida la etapa de diagnóstico concluya se diseñarán acciones y políticas de intervención con actores locales para adaptar el plan de trabajo las necesidades de los niños del lugar.