Perjudican a 41 familias con la venta de unos terrenos

Unas 41 familias del barrio santa Teresita de la ciudad de Gral. Güemes, mantuvieron una reunión con representantes del ejecutivo municipal y parte del cuerpo de concejales, con la finalidad de plantearles la preocupación generada por la notificación que recibieron, del Gobierno provincial, por medio de la cual se les informó que el terreno donde viven desde hace 20 años, no les será donado como ellos esperaban, sino que deberán abonar una suma cercana a los $100.000 por cada uno, en 100 cuotas iguales de 1.000 y de que solo por medio del compromiso del pago de dicha suma, podrán recibir las escrituras para transformarse en los legítimos propietarios.

Como se recordará, el barrio Santa Teresita de General Güemes surgió de una ocupación que varias familias realizaron a finales de los 90, sobre un terreno de varias hectáreas pertenecientes a la empresa Emaisa, que había adquirido el Ingenio San Isidro luego de declararse su quiebra.

El Gobierno expropió ese terreno para realizar la cesión a las familias que permanecieron ocupándolos. Pero cuando se produjo el traspaso a las familias se cometió un error de límites. En el decreto se hace referencia a la calle Ayacucho como un límite superior del sector oeste, cuando en realidad debería decir calle Suipacha. Este error dejó afuera del legajo a cinco manzanas que también estaban ocupadas.

Las gestiones por incluir esas cinco manzanas durante los últimos 10 años, fueron constantes pero infructuosas. En la primera semana de septiembre pasado, el actual Secretario privado de la comuna Dardo Vera, quién por dos años estuvo al frente de Tierra y Hábitat municipal, anunció la firma de 41 escrituras por parte del Gobierno provincial, de viviendas que se encontraban dentro de las cinco manzanas en conflicto.

Falta de dos manzanas

Las escrituras pertenecen a viviendas ubicadas sobre las manzanas 35 A, 35 B y 35 C, quedando pendientes, pero a corto plazo, las manzanas 36 A y 36 B. En efecto, el Gobierno provincial redactó un decreto donde hace referencia a la escrituración de los terrenos pendientes, pero como una venta y no una donación como se esperaba.

"Estábamos esperando la firma de un decreto para escriturar por parte del Gobernador, lo que no esperábamos era que saliera con una denominación de venta y no de donación. Pero tengo entendido que la mayoría de los vecinos sabían sobre esta situación, porque son manzanas que no fueron incluidas en la expropiación original", informó Vera.

"Hasta hace poco tiempo no se sabía qué iba a pasar, nosotros realizamos gestiones para que obtengan las escrituras, pero sale pero no como donación sino como venta valuados entre 100 o 120 mil pesos cada terreno, pagaderos en 100 cuotas. No es una cuota cara, pero la mayoría está disconforme con pagar debido que a los beneficiados de las otras manzanas que conforman el barrio no les cobraron nada. Por eso, lo que piden es que vengan funcionarios desde Salta y den una explicación y una solución, que podría ser la condonación de la deuda, debido a que todo esto se debe a un error cometido del cual los vecinos no tienen responsabilidad", agregó el funcionario.

"Desde el municipio vamos a tratar de tratar de ver si podemos lograr que se condone la deuda, porque una ley veinteañal lleva su tiempo", dijo Vera.