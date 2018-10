No generaron gran entusiasmo los anuncios por los proyectos urbanísticos de Grand Bourg y Talavera

Pese los anuncios del director nacional de Acceso al Financiamiento de Procrear, Alejandro Sparacino, sobre que ‘hubo malos entendidos‘ entre los beneficiarios del programa respecto a las pautas del financiamiento y las condiciones establecidas por el Banco Santander, muchos preadjudicatarios continúan con las mismas preocupaciones. Manifestaron, además, que lejos están dichas condiciones de ser “muy beneficiosas”, como destacó el funcionario.

En la página de la entidad bancaria, a la que tienen que acceder quienes aspiran a ser adjudicatarios de los proyectos urbanísticos de Grand Bourg y Talavera, para calcular el préstamo on line, se deja expreso en un destacado titulado “Información importante”: “Tené en cuenta que el valor de la cuota y del capital aumentará al mismo ritmo que la inflación y que el salario no puede seguir el mismo ritmo”.

“No podemos estar felices de ninguna manera. Las condiciones son leoninas. No se entiende que para Grand Bourg y Talavera se hayan puesto condiciones completamente distintas a las de los demás desarrollos urbanísticos de Salta y de otros puntos del país”, contó Mariana, una de las preadjudicatarias.

La joven profesional puntualizó: “Al momento del sorteo los dúplex estaban valuados en aproximadamente 1.600.000 pesos, con todas las demoras que hubo y la inflación pasaron a costar este año 2.136.000 pesos. Ante esta situación y teniendo en cuenta que el banco solo reconoce el 70%, el Gobierno salió a ofrecer hacerse cargo del 30% para menguar un poco la feroz suba de los valores”.

La preadjudicataria agregó: “Soy profesional monotributista con ingresos que rondan los 45.000 pesos, pero me reconocen de ese monto un 30% menos por el costo de vida, con lo que quedaría, en 31.100 pesos y eso no me daría, según el banco, los márgenes para pagar una cuota de casi 13.000 pesos. De esta manera me prestarían 1.044.000 y yo tengo que pagar la diferencia, es decir poner de contado cerca de medio millón de pesos. Esta situación la atravesamos muchos de los preadjuticatarios”.

Por otra parte recordaron que el interés del 7.82, lo que es muy elevado, teniendo en cuenta que de otros proyectos similares es del 3.5 y 4.5, caso Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe; y los que se entregaron en Salta el año pasado no pasaban el 3.5.