Armani: "Que no vaya a la Selección se decidió en conjunto"

El arquero de River Franco Armani se hizo estudios este lunes y afirmó que la lesión que sufre “no es nada grave” y se esperanzó en llegar al partido de ida frente a Gremio de Porto Alegre, por una de las semifinales de la Copa Libertadores.

El futbolista contó que padece “sólo una distensión en el recto” anterior derecho e indicó que su baja con la Selección argentina “se decidió de manera conjunta” entre el club y la AFA.

“Ya me hice los estudios y gracias a Dios no es nada grave. Sólo una distensión en el recto. Ahora hay que pensar en recuperarse. La idea es tratar de llegar al partido con Gremio”, dijo Armani a la salida del centro de salud donde se hacen los estudios los jugadores de River, en el barrio porteño de Belgrano.

El futbolista dijo sentirse “triste por no poder estar en la Selección”, aunque remarcó que “ahora lo importante es pensar en la recuperación”.

“Cuando terminó el partido en Mendoza la idea era viajar y que me vean los médicos de AFA. Pero después se determinó que lo mejor era quedarse. Fue una decisión en conjunto, entendían que lo ideal era que no viaje tantas horas hasta llegar a Arabia”, afirmó.

Armani contó que “Marcelo (Gallardo) mantuvo una charla con (Lionel) Scaloni en la que se estableció que me quede en Argentina”.

Acerca de su lesión, contó que se dio “en el segundo tiempo cuando pateo una pelota en el área sentí una molestia en la zona”.

Por último, afirmó que se sintió “triste porque uno siempre quiere estar en la Selección” y contó que antes de que se tome la decisión habló con el médico de Argentina y con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli.